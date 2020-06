Pamela Camassa è incinta? Primo figlio per la showgirl e Filippo Bisciglia? Il conduttore e una foto pubblicata sui social fanno chiarezza.

Pamela Camassa è davvero incinta? La showgirl e Filippo Bisciglia avranno presto il primo figlio? Dopo il gossip degli scorsi giorni lanciato dal settimanale Nuovo Tv secondo cui la coppia sarebbe incinta del primo figlio, arriva finalmente la verità. A fare chiarezza è Filippo Bisciglia e una foto pubblicata dalla stessa Camassa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pamela Camassa vince Amici Celebrities: la reazione della Hunziker

Pamela Camassa non è incinta: la foto e le parole di Filippo Bisciglia

Pamela Camassa non è incinta. A smentire il gossip circolato nelle scorse ore è stato Filippo Bisciglia che culla il sogno di avere un figlio. Dopo aver ricevuto vari messaggi di auguri, Filippo ha immediatamente fatto chiarezza.

“Ho ricevuto diversi messaggi nella quale mi scrivevano “Auguri, complimenti! diventerai papà“. Ragazzi, non è assolutamente vero e non so perché abbiano scritto una cosa del genere”, ha fatto sapere il conduttore di Temptation Island 2020 sui social. “Smentisco questa cosa purtroppo. Chissà, magari nel futuro accadrà… Purtroppo non è vero, chissà in futuro però non così per ora. Vi mando un bacio a tutti, aspettando news”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Filippo Bisciglia: il messaggio che non t’aspetti per Pamela Camassa

Nonostante i rumors che la vorrebbero in dolce attesa, Pamela Camassa non è incinta. A cancellare tutti i dubbi è stata la stessa showgirl che, sui social, ha pubblicato una foto in cui mostra il ventre piatto. Sorridente, bellissima e con nessun accenno di pancia, la Camassa ha così smentito di essere incinta.

Filippo e Pamela, insieme da 12 anni, sono felici e innamorati. Filippo non vede l’ora di diventare padre e Pamela si è detta pronta a diventare mamma, ma quel momento, tuttavia, non sarebbe ancora arrivato.

Visualizza questo post su Instagram #estathetime 😎 Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal) in data: 10 Giu 2020 alle ore 5:20 PDT

“Filippo me lo chiede già da qualche anno visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”, ha dichiarato al settimanale Nuovo.