Uomini e Donne | Giovanna Abate torna sui social: come va con Sammy

Uomini e Donne | Giovanna Abate è tornata ad usare il suo profilo Instagram dopo la fine della messa in onda del Trono Classico, svelando come sta procedendo la sua relazione con Sammy Hassan al di fuori del programma di Maria De Filippi.

Giovanna Abate è stata la protagonista indiscussa, se non l’unica in fin dei conti, dell’ultima stagione televisiva del Trono Classico di Uomini e Donne.

L’ex tronista ha scelto di terminare il suo percorso negli studi Elios di Roma iniziando una relazione con il suo corteggiatore Sammy Hassan, rifilando un sonoro no a Davide Basolo, l’Alchimista.

Come i telespettatori più informati ricorderanno bene, però, durante il proprio percorso all’interno del programma di Maria De Filippi è severamente vietato utilizzare i social. Per questo motivo, i tronisti disattivano il proprio account Instagram, non facendo trapelare alcuna notizia sulla loro vita nel frattempo che sono in tv. In quanto ogni minimo dettaglio potrebbe rivelare ciò che i telespettatori andranno poi a vedere in onda.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Raffaella Mennoia ammette: “E’ stato difficile, ma …”

Giovanna Abate è tornata su Instagram dopo Uomini e Donne. E’ stato possibile per lei ritornare attiva sulle piattaforme digitali avendo terminato il suo percorso e il programma è giunto alla chiusura e, dopo la prima foto di coppia pubblicata da Sammy, arrivano anche i contribuiti social di lei.

A dimostrazione che la loro relazione, al di fuori degli studi Elios di Roma, procede a gonfie vele.

Giovanna Abate su Instagram dopo Uomini e Donne: i baci con Sammy Hassan

Giovanna Abate, come anticipato, è tornata attiva sul suo profilo Instagram e il primo contenuto social postato non poteva non riguardare il suo compagno Sammy Hassan di Uomini e Donne.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gemma Galgani | Mamma di Nicola Vivarelli sbotta: “Non l’accetto!”

L’ex protagonista del Trono Classico, tra l’altro i suoi due ex corteggiatori Alessandro Graziani e Davide Basolo si sono punzecchiati sui social, ha pubblicato una breve clip in cui è intenta a baciare il suo compagno sulle note di Basti solo tu di Emma Marrone. La canzone, manco bisogna specificarlo, è una chiara dedicata al suo Sammy, con cui ha ritrovato la felicità.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne sono più felici che mai, vivendosi liberamente il proprio sentimento.