Uomini e Donne | Alessandro Graziani contro Davide Basolo: “Mi fai volare”

Uomini e Donne | Alessandro Graziani, ex corteggiatore di Giovanna Abate al Trono Classico, ha lanciato una frecciata a Davide Basolo, l’Alchimista, sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne è giunto alla fine di questa stagione televisiva, ma le dinamiche tra i suoi protagonisti continuano a prendere vita anche al di fuori del Trono Classico.

Nelle scorse ore, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate, Alessandro Graziani, ha lanciato una frecciata a Davide Basolo, l’Alchimista, su Instagram.

Che tra i due non scorra buon sangue non è di certo una novità, visto che si contendevano la stessa tronista che alla fine non ha scelto nessuno dei due, ma se pensavate che finito il programma i due si sarebbero ignorati, beh vi sbagliate di grosso.

Alessandro, che di recente ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Serena Enardu, ha notato che Davide, nonostante durante il suo percorso negli studi Elios di Roma abbia più volte dichiarato di non avere alcun interesse per la visibilità che dona il programma, non appena questo è terminato si è fatto verificare il profilo su Instagram.

Alessandro Graziani ha lanciato una frecciata a Davide Basolo dopo Uomini e Donne, facendo notare quanto sia stato sospetto e incoerente il gesto del suo ex rivale.

Alessandro Graziani | Frecciata a Davide Basolo, l’Alchimista, dopo Uomini e Donne: “Una delusione”

Alessandro Graziani, come anticipato, ha fatto notare al popolo del web come Davide Basolo dopo Uomini e Donne, che aveva accompagnato la sua uscita di scena in lacrime per non essere stato scelto da Giovanna Abate per iniziare una conoscenza al di fuori del programma insieme, la prima cosa che abbia fatto sia stata quella di farsi certificare il profilo da Instagram.

“Ma uno che dice che non è in cerca di visibilità” ha premesso Alessandro Graziani contro Davide Basolo, tra l’altro entrambi hanno ricevuto un messaggio speciale da Raffaella Mennoia subito dopo la fine del programma. “E subito dopo che ha ricevuto una delusione si fa verificare il profilo su Instagram?” ha fatto notare l’ex corteggiatore di Giovanna Abate.

“Mi fa decisamente volare” ha concluso, facendo notare il gesto un po’ incoerente rispetto a quanto affermato durante il corso della sua permanenza al Trono Classico.

Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne, tra l’altro, in maniera del tutto inconsapevole si è ritrovato ad essere protagonista della rottura tra Serena Enardu e Pago, quest’ultimo lo ha accusato di avere avuto una relazione non un flirt con lei. Il pubblico del piccolo schermo però spera che lui possa voltare pagina, magari diventando uno dei protagonisti della prossima stagione televisiva del Trono Classico.