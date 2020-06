Uomini e Donne | Raffaella Mennoia ammette: “E’ stato difficile, ma …”

Uomini e Donne | Raffaella Mennoia, dopo la fine dell’ultimo appuntamento del Trono Classico, si è lasciata andare ad una lunga riflessione sul suo profilo Instagram in merito alla conclusione di questa stagione televisiva.

Raffaella Mennoia è una delle autrici, e braccio destro di Maria De Filippi, del Trono Classico di Uomini e Donne, che ieri è giunto alla sua ultima puntata su canale 5 per ritornare, come di consueto, a partire dal mese di settembre dopo la pausa estiva.

L’autrice del programma sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad una riflessione in merito alla stagione televisiva. Stagione di certo non facile, visto che è stata messa a dura prova dall’emergenza del coronavirus che ha modificato e non poco le vite di tutti noi.

“E anche quest’anno si è conclusa una stagione del programma” ha esordito l’autrice di Maria De Filippi, che di recente ha ricevuto una proposta da Leonardo Pieraccioni. “Una stagione che difficilmente dimenticherò” ha aggiunto. “Come tutti quanti abbiamo anche noi dovuto adeguarci alle nuove norme e spesso, non nascondo, che ho pensato che riprendere sarebbe stato impossibile” ha spiegato Raffaella Mennoia dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne.

“E’ stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta, con tutte le possibilità che ci sono state consentite” ha concluso.

Raffaella Mennoia dopo Uomini e Donne: i ringraziamenti ai protagonisti del Trono Classico

Raffaella Mennoia, oltre a lasciarsi andare ad una riflessione in merito a com’è andata questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, ha voluto ringraziare tutti i suoi protagonisti che hanno avuto l’arduo compito, e un po’ la sfortuna, di approdare al programma in un periodo così complicato.

“Ci tenuto a ringraziare Giovanna Abate e Sammy Hassan, auguro loro ogni bene” ha scritto l’autrice di Maria De Filippi su Instagram, che già negli scorsi giorni si era sbilanciata su Giovanna e Gemma Galgani. “Voglio dedicare anche un pensiero speciale a Davide Basolo, è un ragazzo straordinario” ha proseguito Raffaella.

“Grazie anche a Sara Amira Shaimi e Sonny Di Meo, che a partire dal primo sguardo si sono parlati” ha scritto la Mennoia. “Un grazie anche a Matteo che si è sempre contraddistinto per la sua sensibilità”.

“Voglio ringraziare anche Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo che solo al pensarli mi viene da sorridere” è andata avanti Raffaella Mennoia. “Un pensiero anche a Ginevra Parrini e non dimenticato Daniele Dal Moro, spero di poterci rivedere presto” ha concluso l’autrice di canale 5. “Ma soprattutto grazie a tutti voi che ci seguite sempre con calore, ci rivediamo a settembre e sì, lo so bene!” ha aggiunto.