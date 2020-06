Colazione per i più piccoli | scopri 4 ricette da preparare a casa

E’ importante iniziare bene la mattinata, soprattutto per i bambini. Scopri 4 ricette salutari per la colazione dei più piccoli, da preparare a casa facilmente. La colazione è il primo pasto della giornata, bisogna sempre farla, preferibilmente a casa, avendo cura di scegliere sempre alimenti salutari. Spesso i più piccoli, sono più capricciosi, vorrebbero mangiare solo quello che desiderano, che il più delle volte non è salutare. Dopo un riposo notturno di 8 ore circa, bisogna necessariamente fare il pieno di nuove energie. E’ importante fare una scelta giusta, si devono necessariamente mangiare alimenti salutari, non fritti e soprattutto senza conservanti. Noi di CheDonna.it, abbiamo selezionato 4 ricette da preparare a casa per i vostri piccoli, scopriamo. Ricette per la colazione dei piccoli: scopriamole Per la colazione dei più piccoli, abbiamo scelto 4 ricette da preparare a casa dai cornetti senza burro e uova al plumcake allo yogurt. Si preparano senza alcuna difficoltà. Potete accompagnare a questi dolci una tazza di latte o un succo di frutta, con frutti di stagione. 1- Cornetti senza burro e uova: salutari e gustosi I cornetti senza burro, sono morbidi e soffici e si preparano in pochissimo tempo, dovete solo pazientare sui tempi di lievitazione. Da servire a colazione magari da farcire con una confettura fatta in casa. SULLO STESSO ARGOMENTO: Colazione sana | ecco le ricette da preparare facilmente Ingredienti 150 g di farina 00

100 g di farina manitoba

75 g di zucchero di canna integrale

30 g di olio di semi

q.b di acqua

4 g di lievito di birra

1 cucchiaino di malto

q.b di crema di nocciole

Preparazione

Per la questi soffici cornetti, iniziate a mettere in una ciotola la metà della farina 00 e di Manitoba, poi unite il lievito, il malto e 60 ml d’acqua. Lavorate l’impasto con le fruste, dovrete ottenere un panetto morbido ed omogeneo.

Coprite con la pellicola per alimenti e lasciate lievitare in forno spento a luce acceso per due ore, o il tempo necessario che l’impasto raddoppi di volume.

Trascorso il tempo, versate il resto degli ingredienti e impastate fino ad ottenere un panetto omogeneo, versate l’acqua a filo e formate un panetto. Tagliate tanti spicchi in base ai cornetti che volete preparare.

Arrotolate ogni spicchio e fateli lievitare in forno spento per 5 ore, poi lasciateli cuocere in forno a 170°C per circa 15-20 minuti. Sfornate e lasciate intiepidire e gustateli in compagnia, potete conservarli per 2-3 giorni in un sacchetto per alimenti.

2- Ciambelline tipo Mister Day: meglio delle merende confezionate