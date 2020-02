Torta margherita, ricetta base

Si fa presto a dire torta margherita. Una delle più classiche ricette italiane, facile e veloce, ma servono le dosi e i passaggi giusti

Alzi la mano chi non l’ha mai preparata nella sua vita. Ma siete sicure di portare in tavola la vera torta margherita, la versione più soffice e più buona di questo dolce che ha fatto storia? Stiamo parlando di un dolce classico, quello che per le mamme è la perfetta merenda o colazione da dare ai bambini.

Un impasto base molto semplice, perché bastano farina, uova e zucchero, con il tocco del limone per dare un po’ di sprint e di profumo. Alla fine, una volta cotta, deve risultare morbida e compatta al tempo stesso. E può diventare, come il pan di spagna, la base per una torta ancora più ricca. Provate ad esempio a farcirla con una crema pasticcera al limone e poi ci raccontate.

Potrebbe interessarti anche: Tre ricette dolci: ciambella alla menta, torta al limone, plum-cake

Torta margherita, pronta in un’ora

Nonostante la presenza delle uova, la torta margherita non ha bisogno del frigo per essere conservata ma basta la classica campana di vetro per dolci, al massimo 5-6 giorni. Ma una volta cotta, può anche essere congelata e tenuta al,meno per un mese in freezer.

Ingredienti:

90 g farina 00

180 g uova (3-4 uova intere)

50 g tuorli (2 uova)

50 g fecola di patate

150 g zucchero semolato

90 g burro

3 g lievito in polvere per dolci

scorza di 1 limone

1 g sale fino

zucchero a velo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Preparazione:

Iniziate la ricetta della torta margherita perfetta. Fate fondere il burro a fuoco basso e lasciatelo intiepidire. Versate nella planetaria (o in una ciotola se lavorate a mano) le uova e lo zucchero, azionando poi a velocità media, con la frusta. Quando le uova non sono completamente montate, aggiungete la scorza di un limone non trattato e il sale.

Montate a velocità massima per 7-8 minuti aggiungendo i tuorli uno alla volta. A parte, in un’altra ciotola unite farina setacciata, fecola, fecola. Quindi rallentate la velocità dell’impastatrice e inserite le polveri, tutte in una volta.

Poi aumentate la velocità per creare una massa compatta e omogenea, quindi spegnete la macchina. Prelevate una parte di impasto trasferendolo in una ciotola, aggiungete il burro fuso e mescolate con un tarocco (o cucchiaio di legno) rapidamente.

Aggiungete ancora una parte di impasto nella ciotola e mescolate fino ad ottenere una massa uniforme. Infine versate il composto all’interno della ciotola della planetaria e mescolate, sempre dal basso verso l’alto.

Quando avrete ottenuto un impasto, omogeneo trasferitelo in uno stampo da 20-22 cm, precedentemente imburrato e infarinato.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 190° per 40 minuti. Quindi sfornate la torta e lasciatela raffreddare. Una volta fredda, trasferitela su un piatto da servizio (o una gratella) e guarnite con lo zucchero a velo prima di servirla.