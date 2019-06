Frullati per bambini, detox, drenanti e del buon umore: tutte le ricette

Le migliori ricette dei frullati freschi, rigeneranti e semplicemente gustosi, per un piacere tutto da condividere. Antiossidanti, detox e per le esigenze dei bambini

Con l’arrivo dell’estate l’arsura incombe e nel contempo la voglia di mangiare diminuisce. Questo è normalissimo e succede a grandi e piccini ma, sappiamo anche che un giusto apporto calorico, specie con il caldo, aiuta il nostro organismo ad affrontare meglio la giornata, con più carica, con voglia di fare tante cose e con tutto ciò che riguarda il nostro quotidiano. I bimbi, in particolar modo sono sempre attivi, che sia estate, inverno, giorno o notte, loro hanno sempre quello spirito selvaggio instancabile. Anche per loro, però, la voglia di mangiare cala e come ripristinare, dunque, la loro energia? Con dei semplici frullati, genuini, freschi e ricchi di nutrimenti necessari al loro fabbisogno giornaliero.

Potrebbe interessarti anche: Ghiaccioli allo yogurt e marmellata bio: ricetta VIDEO

Ecco che nasce l’idea dei frullati, un mix di vitamine, proteine e sali minerali ideali per il loro sostentamento quotidiano. Ma, non abbiamo pensato solo ai più piccini, no affatto, di seguito troverete dei frullati anche per voi adulti. Proponiamo una varietà tra frullati detox, antiossidanti, energizzanti e drenanti. Insomma, per tutti i gusti e per ogni evenienza, perché idratare il nostro fisico e prendersi cura della nostra alimentazione è importante a qualsiasi età.

Potrebbe interessarti anche: La merenda adatta a te: quale scegliere in base a come vivi

Prima di iniziare, idee e consigli per i più piccoli

I frullati rappresentano uno spuntino perfetto per i bambini (e anche per gli adulti!). Sono sani, freschi, buoni e offrono tanti benefici ai nostri bambini. Quando fa caldo si suda di più ed è difficile assicurare la giusta idratazione ai bambini, soprattutto quando sono piccoli. Con la sudorazione si hanno dei cali di sali minerali e ciò rende i bambini più inclini al colpo di calore.

Il frullato costituisce la merenda perfetta per i bambini, anche per quelli più piccoli! Un frullato contiene fibre, vitamine, sali minerali e apporta una buona quantità di liquidi.

Da un punto di vista nutrizionale, un frullato costituisce la bevanda più equilibrata e ricca. Rispetto all’estratto di succo e al centrifugato, il frullato viene assimilato più lentamente dall’organismo, tanto da considerarlo uno spuntino anti-fame o una merenda ben bilanciata. Garantisce senso di sazietà e un ottimo apporto di micronutrienti.

Per garantire ai più piccoli una merenda sana, meglio scegliere frutta e verdura di stagione, proveniente da coltivazione biologica. Evitate di acquistare nei supermercati: molti frutti così come tutte le verdure, andrebbero consumate appena raccolte. Rifornitevi da un piccolo produttore locale, chi vende e produce in proprio riesce a fornire frutta e verdura più fresche.

Altro piccolo consiglio, scegliete la frutta ben matura perché più digeribile e anche più ricca. Se non siete sicuri della provenienza della vostra frutta e verdura, lavatela bene aggiungendo all’acqua di lavaggio un pizzico di bicarbonato di sodio. Evitate di lavare la frutta (o le verdure) con prodotti specifici tipo Amuchina o altri disinfettanti, soprattutto se gli alimenti in questione sono destinati ai più piccoli!

Potrebbe interessarti anche: Budino di semolino alla frutta: ricetta veloce – VIDEO

In estate, dopo una giornata di mare, potete frullare insieme frutta, ghiaccio e latte per preparare un bevanda fresca. Dosando bene ghiaccio e latte si possono ottenere bevande più o meno nutrienti. Non aggiungete mai zucchero ai vostri frullati. La frutta è naturalmente dolce, se scelta a maturazione completa, sarà ancora più saporita. Se proprio non riuscite a rinunciare a quel pizzico di dolcezza extra, dolcificate con una punta di miele o del fruttosio, entrambi più dolci dello zucchero ed entrambi più naturali.

Mix di frullati per bambini: energetico, per la memoria e del buon umore

Prima di preparare il frullato di vostro figlio chiedetevi se ha bisogno di più energia, di più memoria o di migliorare il buon umore e poi scegliete la ricetta di seguito:

Frullato energetico: ingredienti: 2 mele , 3 carote , 5 noci e 1 bicchiere di Latte di mandorle dolci. Procedimento: Lavate la frutta, sgusciate quella secca, tagliate a tocchetti le mele e le carote, mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e frullate. Va consumato appena pronto. Questa bevanda è perfetta per sconfiggere la stanchezza e trovare nuovo slancio dal momento che la mela è composta da fibre, vitamina E e C, la carota apporta vitamine A, B, C, potassio, calcio, fosforo, mentre le noci sono nutrienti e apportano omega 3 benefici per l’organismo.

ingredienti: 2 , 3 , 5 e 1 bicchiere di Latte di mandorle dolci. Procedimento: Lavate la frutta, sgusciate quella secca, tagliate a tocchetti le mele e le carote, mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e frullate. Va consumato appena pronto. Questa bevanda è perfetta per e trovare nuovo slancio dal momento che la mela è composta da fibre, vitamina E e C, la carota apporta vitamine A, B, C, potassio, calcio, fosforo, mentre le noci sono nutrienti e apportano omega 3 benefici per l’organismo. Frullato del buonumore: ingredienti: 2 albicocche, 3 cucchiai di fiocchi di avena , 2 nocciole , un bicchiere di latte scremato , 1 cucchiaino di miele . Procedimento: Lavate le albicocche, sgusciate le nocciole, mettete la frutta, l’avena e il latte nel frullatore, frullate e servite aggiungendo un cucchiaino di miele. In questo frullato gli ingredienti stimolano la produzione di serotonina e rilassano il sistema nervoso. Questo frullato è ideale se l’indole di vostro figlio è iperdinamica e fatica a prendere sonno o a rilassarsi e calmarsi.

ingredienti: 2 3 cucchiai di , 2 , un bicchiere di , 1 cucchiaino di . Lavate le albicocche, sgusciate le nocciole, mettete la frutta, l’avena e il latte nel frullatore, frullate e servite aggiungendo un cucchiaino di miele. In questo frullato gli ingredienti e rilassano il sistema nervoso. Questo frullato è ideale se l’indole di vostro figlio è iperdinamica e fatica a prendere sonno o a rilassarsi e calmarsi. Frullato per la memoria: Ingredienti: 5 mandorle, mezza banana, una manciata di mirtilli, cannella in polvere. Procedimento: Sbucciate la banana, sgusciate le mandorle, lavate i mirtilli, mettete la frutta nel frullatore, frullate, versate in un bicchiere e spolverate con della cannella prima che venga consumato. In questo frullato è un concentrato di fibre, calcio, potassio, ferro, vitamine A, C ed E. Si trovano mandorle, mirtilli e cannella, tre ingredienti preziosi per il cervello e la banana ricca di potassio, importante nel mantenere intatte le funzioni cerebrali.

Potrebbe interessarti anche: I cibi anticellulite: come eliminare la pelle a buccia d’arancia

Frullato detox: per ritrovare la giusta forma fisica: ricetta

I frullati detox oltre ad aiutarci a disintossicare l’organismo sono estremamente sazianti e ci permettono dunque di controllare la fame e di perdere peso più facilmente. Ideali per tutti, per chi vuole depurare il proprio organismo in modo naturale e per chi ha voglia di mantenersi in forma senza, però, rinunciare al gusto squisito della frutta e della verdura.

ricetta: frullato spinaci e banana

La combinazione di banana e spinaci crea una bevanda dall’azione energizzante per migliorare sia la prestazione fisica che mentale.

In questo caso, sono presenti anche ingredienti come la mela e le carote che possiedono importanti qualità antiossidanti, fibra e altri principi nutritivi che favoriscono la disintossicazione del corpo. È ideale per dimagrire, infatti aumenta la sensazione di sazietà, migliora la funzione del metabolismo e contribuisce a far accrescere la massa muscolare.

Ingredienti

1 banana

3 mele

5 carote

1 tazza di spinaci crudi (40 gr)

½ bicchiere d’acqua (100 ml)

Procedimento

Tagliate a pezzi la banana e le mele.

Estraete il succo delle 5 carote.

Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore, incluso il mezzo bicchiere d’acqua.

Frullate il tutto per un paio di minuti oppure fino ad ottenere un mix omogeneo.

Servitelo immediatamente affinché non perda le sue proprietà.

Bevetelo a digiuno e dopo aspettate almeno mezzora prima di fare colazione.

Prendetelo almeno tre volte a settimana.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, preparare sfiziose merende e pranzi in famiglia clicca qui!

Frullato drenante: per eliminare i liquidi in eccesso: ricetta

Per favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso, soprattutto nella parte delle gambe, fianchi e pancia, proponiamo un frullato a base di ananas. L’ananas, infatti, contiene un enzima chiamato bromelina, responsabile delle sue principali proprietà. Grazie a ciò e al suo elevato apporto di fibre, vitamine e antiossidanti, il suo consumo favorisce l’eliminazione dei residui e dei liquidi ritenuti. Combinata con l’acqua di cocco, dà vita a una bevanda energetica e disintossicante, perfetta per coloro che desiderano dimagrire.

Ricetta: frullato ananas e acqua di cocco

Ingredienti

¼ di ananas

350 ml di acqua di cocco

4 foglie di spinaci

Procedimento

Sbucciate e tagliate a pezzi l’ananas.

Mettete la frutta e le foglie di spinaci nel frullatore con l’acqua di cocco.

Frullate fino ad ottenere una bevanda omogenea e senza grumi.

Bevete un bicchiere di questo frullato a digiuno e un altro a metà mattina.

Assumetelo per due settimane di seguito.

Scegliete l’opzione che più vi piace ed aggiungete alla vostra dieta questi frullati per cominciare a sperimentare i cambiamenti nel vostro corpo al più presto.

Potrebbe interessarti anche: Insalate di Pasta: tre ricette diverse, gustose e light

Frullato antiossidante: per depurare l’organismo e sconfiggere la sete

Possiamo bere questo delizioso frullato a colazione o nei giorni più caldi per sconfiggere la sete, depurare l’organismo e migliorare la forma fisica. Il frullato antiossidante che proponiamo contiene quantità significative di fibre, vitamine, minerali e composti antiossidanti che stimolano la pulizia dell’organismo e al tempo stesso combattono l’infiammazione.

Ricetta: frullato cocomero, ciliegie, lime e zenzero

Ingredienti

fetta grande di cocomero

1 pezzo di zenzero

1 lime

10 ciliegie

Procedimento

Mettete nel frullatore la fetta di cocomero senza scartare i semi.

Aggiungete il pezzo di zenzero e il lime sbucciato.

Lavate bene le ciliegie, tagliatele a pezzi e mettetele nel frullatore.

Frullate il tutto per un paio di minuti fino ad ottenere una bevanda omogenea.

Bevetelo almeno 3 volte a settimana oppure per due settimane consecutive come rimedio per disintossicarvi dalle scorie in eccesso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI