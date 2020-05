La colazione è importante farla, non si deve mai rinunciare, scopri alcune ricette da preparare a casa facilmente con ingredienti semplici.

La colazione è il primo pasto della giornata, a cui nessuno deve rinunciare, è fondamentale per il nostro organismo. Non solo anche una colazione sana ed equilibrata è importante, talvolta la fretta, gli impegni, ci fanno rinunciare a questo pasto, che fornisce la giusta energia per affrontare l’inizio della giornata.

Quando lo stomaco è vuoto o semivuoto, ci si ritrova in una fame nervosa che ci spinge a mangiare qualsiasi cosa ci passa davanti agli occhi.

Saltare la colazione, non è una scelta saggia, non solo, è importante porre attenzione, bisogna evitare alimenti troppo grassi o ricchi di zuccheri raffinati. Questi non fanno altro che rallentare la digestione sovraccaricando l’apparato digestivo di tossine. Dopo il meritato riposo notturno, si deve partire con una carica in più, la colazione rappresenta il carburante essenziale per poter affrontare un nuovo giorno.

Scopriamo cosa portare a tavola la mattina preparando dei semplici dolci e biscotti salutari.

Colazione sana: ricette facili e veloci da preparare

La colazione come ribadito è il primo pasto della giornata, è importante non solo rinunciare, ma anche scegliere gli alimenti giusti e salutari.

Non è necessario acquistare biscotti e dolci farciti, potete allacciare il grembiule e cimentarvi in diverse preparazioni, che non vi porteranno via tanto tempo, scopriamo quali.

1- Muffin con albicocche: ricetta per un dolce risveglio

I muffin con albicocche è un dessert perfetto da servire a colazione, durante la stagione estiva, visto che le albicocche si possono acquistare d’estate. Ma potete tranquillamente sostituire con la frutta della stagione corrente. Tanto l’estate è alle porte, i muffin sono dolci molto soffici, che in questo caso presentano una nota dolce e acidula della frutta. Seguite la nostra ricetta, potete appore delle variazioni, come sostituire il burro con olio, se desiderate dei muffin ancora più morbidi, basta mettere solo 100 g di farina e 100 g di fecola di patate. Ingredienti per 10 muffin 8 Albicocche

2 Uova

200 g Farina 00

150 g Zucchero di canna

100 g Burro

100 ml di Latte

1/2 bustina Lievito in polvere per dolci

1 cucchiaio Zucchero a velo Preparazione Per preparare questo dessert, iniziate a lavare le albicocche, poi sbucciate e tagliatele a metà eliminate il nocciolo e riducetele a fettine sottili. In una ciotola, mettete le uova e lo zucchero, lavorate con le fruste elettriche, il composto dovrà risultare spumoso e chiaro. Aggiungere la farina a cucchiai, poi versate il latte e continuate a montare, poi aggiungete il lievito e le albicocche. Lasciatene 10 pezzetti da parte. Quando le albicocche si sono amalgamate all’impasto, trasferitelo nei pirottini di carta, che avrete posizionato nello stampo per muffin. Ricordate di non riempire i pirottini fino al bordo dello stampo, altrimenti lievitando possono non dovranno fuoriuscire. Sistemare un pezzo di albicocca su ogni muffin e ultimare con una spolverata di zucchero di canna. Fate cuocere in forno statico preriscaldato i muffin alle albicocche a 180° per 20 minuti circa, poi sfornate e servite dopo che si sono raffreddati. SULLO STESSO ARGOMENTO: Caffè avanzato | come riutilizzarlo preparando delle ricette 2- Biscotti ai cereali: croccanti e gustosi, senza burro e uova

I biscotti ai cereali sono un dessert facile e veloce da preparare, la ricetta non prevede l’utilizzo di uova e burro. Perfetti da mangiare così o inzupparli nel latte, sono sicuramente più salutari di quelli confezionati, preparati con prodotti senza conservanti. Ingredienti per 30 biscotti 70 g di farina integrale

40 g di fiocchi d’avena

30 g di maizena

100 g di zucchero di canna

80 g di noci o nocciole

50 g di mirtilli essiccati o uva passa

80 ml di olio di semi di mais o di girasole

50 ml di latte di soia o latte vaccino o acqua

sale q.b.

1 scorza di limone Preparazione Per preparare questa ricetta dolce, iniziate a sgusciare le noci e tritatele con un mortaio, poi mettetele in una ciotola con abbondante acqua calda i mirtilli secchi, così si reidratano, per 10 minuti. Trascorso il tempo strizzateli bene e tenete da parte. In mixer mettete la farina integrale, i fiocchi d’avena, lo zucchero, la maizena, la buccia del limone e un pò di sale, lavorate bene, fino a quando il composto non sarà polveroso. Continuate a frullare, aggiungete l‘olio di semi di girasole e il latte di soia, non vi fermate, fino a quando non avrete ottenuto un impasto perfetto. Aggiungete i mirtilli e le noci, trasferite su un piano da lavoro, lavorate con le mani, avvolgete il tutto nella pellicola per alimenti. Poi trasferite in frigorifero a riposate per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, accedete il forno riscaldate il forno a 170°, trascorso il tempo, togliete la frolla dal frigo, poi la stendete tra due fogli di carta forno, aiutatevi con il mattarello, lo spessore deve essere di circa 1 cm. Formate i biscotti con il il taglia biscotti, poi adagiateli su una teglia rivestita con carta forno. Lasciate cuocere in forno a 170° per 15 minuti, poi li sfornate e lasciate raffreddare. Potete conservarli in un contenitore di latte per 6 giorni. 3- Mini plumcake: una merenda sana e gustosa

I mini plumcake sono una merenda sana da gustare anche con un pò di marmellata, perfetta anche per i più piccoli. Soffici, morbidi, profumati e gustosi, si preparano con molta facilità vediamo.

Ingredienti per 6 merende

200 g Farina 00

120 g Zucchero

150 g Yogurt greco

2 Uova

80 g Olio di semi

1/2 bustina Lievito in polvere per dolci

1/2 Scorza di limone

Preparazione

Per preparare i mini plumcake, iniziate a mettere a temperatura ambiente lo yogurt con le uova, almeno dieci minuti prima di iniziare ad impastare. Lavate ed asciugate il limone, poi grattugiate la buccia e tenete da parte. Iniziate a lavorare lo zucchero con le uova e ottenete un impasto chiaro e spumoso, poi aggiungete lo yogurt e la farina, piano piano. Versate l’olio, la buccia di limone, il lievito, lavorate bene e trasferite negli stampini da plumcake, con misura di 13×7, o più piccoli. Oleate bene gli stampi se non solo di silicone, poi lasciate cuocere nel forno ventilato caldo a 180° per 20 minuti circa. Trascorso il tempo, prima di spegnere, fate la prova stecchino, se esce asciutto spegnete e fateli raffreddare, toglieteli dallo stampo e lasciateli raffreddare bene prima di gustarli. 4- Crostata con confettura di mele

La crostata con la confettura di mele è perfetta per iniziare la giornata con una carica in più, il classico dolce delle nonne. Si prepara facilmente, potete sostituire la confettura di mele con qualcuna che preferite.

Scopriamo la ricetta e la preparazione.

Ingredienti per la pasta frolla

300 g Farina 00

1 uovo +tuorlo

150 g burro freddo a dadini

180 g zucchero semolato

1 cucchiaino lievito per dolci

scorza di limone q.b. per il ripieno 250 g confettura di mele limone e cannella

Preparazione

Per preparare questa classica ricetta, iniziate proprio dalla pasta frolla, in una ciotola mettete la farina, il burro tagliato a dadini, lavorate con le punte delle dita. Aggiungete l’uovo e il tuorlo, il lievito e la buccia grattugiata di limone e lavorate velocemente l’impasto. Formate un panetto ben compatto, avvolgete nella pellicola per alimenti e lasciatelo riposare in frigo per 50-60 minuti. Riprendetelo e trasferitelo su un piano da lavoro infarinato, poi lavorate e stendete solo 3/4, aiutatevi con il mattarello. Dovrà avere uno spessore di 1 cm e mezzo, trasferitela in uno stampo per crostata imburrata e infarinata un pò. Bucherellate con i rebbi di una forchetta, poi distribuite la confettura e con l’eccesso di frolla preparate le strisce. Lasciate cuocere in forno a 180° per 30 minuti, spegnete a cottura ultimata, poi sfornate e lasciate raffreddare.

Abbiamo proposto diverse ricette, adesso tocca a voi cimentarvi, qualsiasi dessert scegliate sarà un buon inizio di giornata!

Buona Colazione!