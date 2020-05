Marmellata di fragole veloce e densa senza zucchero e senza cottura

Pane e marmellata ci ricorda senz’altro una di quelle colazioni genuine e fatte dalla nonna. Sappiamo anche bene quanto tempo porta via la preparazione di una marmellata tradizionale. Oggi vi proponiamo una versione che vi risparmierà anche la cottura, alle fragole.

Parleremo di una ricetta davvero sensazionale, potrete avere nella vostra cucina, all’interno di un barattolo, una vera marmellata densa e gustosa preparata in un batter d’occhio. Marmellata di fragole da preparare in 2 minuti, senza zucchero e senza cottura.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Crema pasticcera | La ricetta semplice e golosa

Scopri l’ingrediente segreto! | Marmellata alle fragole

Questo tipo di marmellata che vi consigliamo di sperimentare per le vostre colazioni ma anche per i vostri spuntini, non prevede l’utilizzo di zucchero e non dovrete nemmeno cuocerla nel classico pentolone. La preparazione è davvero brevissima, richiede infatti 2 minuti circa, dopodiché dovrà riposare per qualche ora in frigorifero. Potrete gustarla fresca con brioche, pane fatto in casa, fette biscottate, biscottini di pasta frolla.

La consistenza che otterrete vi stupirà e non potrete fare a meno di provarla con altri tipi di frutta di stagione, noi useremo le fragole. E niente segreto sono i semini di chia, ebbene sì, la chia possiede un altissimo potere addensante.

Ingredienti (per 600 grammi circa di marmellata)

800 grammi di fragole

50 grammi di semi di chia

2 cucchiai di sciroppo d’acero

succo di un limone

Preparazione

Pulite bene le fragole, tagliate il picciolo (la parte superiore), tagliatele a pezzettini e versatele nel frullatore insieme allo sciroppo d’acero e al succo di limone. Azionate il frullatore e frullate fino ad ottenere una purea liscia ed omogenea. Unite i semi di chia, mescolate bene e versate nei vasetti di vetro che avete preparato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Merenda al volo con i muffin al cocco!

Mettete i vasetti di marmellata alle fragole in frigo e lasciateli riposare per almeno 2/3 ore così che i semi di chia possano addensarsi con la purea trasformandola in una confettura, come dicevamo, potete gustarvela su pane, pan brioche, fette biscottate e perché no, anche su formaggi stagionati come aperitivo.

Necessario è disporre di barattolini piuttosto piccoli in vetro puliti, che sia possibile chiudere quasi ermeticamente, la marmellata si mantiene in frigorifero per 2 giorni circa, se ne preparate una dose più abbondante potete o congelarla o utilizzarla per la farcia di torte e crostate.