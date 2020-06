Ilary Blasi | Nuova acconciatura? Troppi boccoli, Totti non approva

Ilary Blasi aveva deciso di giocare un po’ con l’acconciatura dei capelli per “festeggiare” il primo giorno di scuola del figlio dopo la quarantena, ma Totti non ha approvato affatto (e nemmeno Cristian).

Qualche tempo fa Ilary Blasi e i suoi capelli erano stati al centro di un vero e proprio “caso”: i telespettatori infatti scoprirono che, dietro ai continui cambi di look di Ilary alla conduzione del Grande Fratello non c’erano affatto ore e ore di trucco e parrucco, ma un’intelligente utilizzo di parrucche di ogni colore e lunghezza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ilary Blasi confessione choc a Verissimo: ‘Si è Vero, Porto la parrucca!’

Ilary aveva spiegato, all’epoca, che si trattava di uno stratagemma per diminuire il tempo necessario a prepararsi prima di entrare in scena. I suoi “capelli del giorno”, infatti, la aspettavano già belli e pronti: una volta arrivata in camerino lei doveva preoccuparsi soltanto di vestirsi e di farsi truccare.

La Blasi aveva spiegato all’epoca che non amava particolarmente stressare i capelli con trattamenti e pieghe continui e che aveva trovato geniale l’idea di utilizzare delle parrucche come fanno da anni le college della televisione internazionale, inoltre per lei era un modo per rendere omaggio a sua nonna.

Con la quarantena, che ha imposto il rallentamento degli impegni lavorativi sia di Ilary sia di moltissimi altri volti noti della televisione italiana, la bella presentatrice ha deciso però di dedicarsi all’acconciatura da sola, operando un cambio di look casalingo.

Ilary Blasi: quell’acconciatura che a Totti proprio non va giù

Ilary ha raccontato tutto il suo cambio di look attraverso una serie di storie su Instagram. Fino a poco tempo fa la Blasi (così come lo stesso Francesco Totti) non era affatto a proprio agio sui social, preferendo di gran lunga dedicarsi al lavoro e alla vita in famiglia.

Nel momento in cui il lavoro è andato drasticamente calando per mesi (e non si sa ancora quando lo spettacolo italiano riprenderà a pieno regime), è chiaro che Ilary ha dovuto “ripiegare” sui social per mantenere il contatto costante con i propri fan.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ilary Blasi: “Non sono a dieta: mangio sano, che è diverso”

Per questo la Blasi si è ripresa con dei bigodini di gomma mentre realizzava un’acconciatura piena di boccoli, poi ha scattato un selfie ammiccante e, infine, ha ripreso la reazione di suo figlio al nuovo look della mamma.

Anche se i boccoli di Ilary non sono erano realizzati ad arte ma le stavano anche molto bene, i maschi della sua famiglia hanno deciso di non darle soddisfazione.

Cristian ha infatti ignorato la mamma che gli chiedeva di commentare la sua nuova acconciatura, continuando a guardare il telefono mentre lei saliva in macchina e si preparava ad accompagnarlo a scuola e poi, come se non bastasse, ha anche fatto un gestaccio dopo essere sceso dall’auto, per far capire a sua madre che i capelli proprio non sono un argomento che gli interessa.

Dopo essere stata ignorata da suo figlio, Ilary ha sperato che almeno suo marito fosse dalla sua parte e le mostrasse almeno un po’ di apprezzamento: non ha funzionato.

La Blasi ha infatti deciso di scrivere a Totti per chiedergli di guardare le storie e dirle con la massima onestà se i nuovi capelli gli piacevano o meno. La risposta del Capitano non si è fatta attendere: “Ma che foto ti sei fatta? E soprattutto che capelli? Tu non stai bene!”

Una cosa è certa: essere la signora Totti sarà bello, ma in certi momenti non è affatto semplice!