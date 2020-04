Per colpa di una gatta voluta a tutti i costi da Ilary, Francesco Totti ha litigato con la moglie e per due giorni non si sono parlati. Poi il lieto fine

Tempo di quarantena anche per Francesco Totti che nelle ultime ore ha dialogato insieme a Christian Vieri. Compagni in nazionale e di tante avventure, ora condividono anche il nome di una delle figlie, Isabel. Ma all’amico, l’ex capitano della Roma ha fatto una confessione clamorosa Qualche tempo fa è arrivato vicino a chiedere la separazione da Ilary Blasi La colpa? Quella dell’ultima arrivata in casa, una gatta.

Ilary infatti si è innamorata di una garra di razza Canadian Sphynx (quella per intenderci, tutta pelata), che a suo marito non piace per nulla. Lui non voleva, lei si è imposta. E così “l’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. E l’ha chiamata Donna Paola”. Dopo quell’affronto non si sono parlati per due giorni, Poi però il lieto fine. Lui si è innamorato anche della micia ed è rientrato tutto.