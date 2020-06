Trono Classico | Brutto incidente per Daniele Dal Moro: come sta ora

Trono Classico | Daniele Dal Moro, ex protagonista di Uomini e Donne su canale 5, ha avuto un brutto incidente. Ecco come sta ora.

Daniele Dal Moro è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. Anche se il suo percorso non è durato quanto previsto, soltanto qualche settimana prima della chiusura del programma dovuta all’emergenza del coronavirus e dopo la riapertura lui non è più comparso, il pubblico si è comunque affezionato a lui. Anche perché ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, dove ha avuto modo di conoscere Martina Nasoni con cui ha avuto una breve relazione.

Daniele, nelle scorse ore, purtroppo è stato protagonista di un brutto incidente. A comunicarlo è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram.

Daniele Dal Moro ha avuto un brutto incidente. Dalla clip postata sul suo profilo, si intravede l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, che è sparito dal piccolo schermo, steso sull’asfalto della strada, mentre un ragazzo è intento ad aiutarlo. E’ impossibile comprendere dalla clip postata le dinamiche dell’incidente, ma sembrerebbe che Daniele sia caduto dalla moto.

Daniele Dal Moro del Trono Classico di Uomini e Donne: come sta dopo l’incidente

Daniele Dal Moro però sembrerebbe non aver riportato grossi danni. In quanto in alcune recenti stories appare soltanto con la gamba fasciata, con sopra del ghiaccio.

L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, nonostante l’incidente, sembrerebbe non aver perso la grinta che da sempre la contraddistingue. In quanto vorrebbe già tornare in palestra per allenare il suo corpo.

“Dovesse cascare il mondo” ha scritto Daniele Dal Moro su Instagram, che pare aver abbandonato il suo percorso a Uomini e Donne. “Domani sarò di nuovo in palestra ad allenarmi” ha concluso, segno che nemmeno l’incidente è stato in grado di placare il suo animo.

Come sta Daniele Dal Moro dopo l’incidente è ormai chiaro. Fortunatamente l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne non ha riportato grossi danni.