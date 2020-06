Filippo Bisciglia diventa papà: Pamela Camassa è incinta

Filippo Bisciglia, stando quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, starebbe per diventare padre. Pamela Camassa, la sua compagna, sarebbe in dolce attesa.

Filippo Bisciglia non ha mai nascosto il suo forte desiderio di voler diventare papà. Da anni, infatti, il conduttore di Temptation Island è legato alla showgirl Pamela Camassa anche se della loro vita privata si sa relativamente poco, il pubblico ha sempre sperato che il sogno di Filippo potesse diventare realtà e che potesse mettere su famiglia.

Secondo il settimanale Nuovo Tv quel momento è finalmente arrivato. Sulle pagine della rivista, infatti, è possibile leggere che Pamela Camassa è incinta di Filippo Bisciglia. Il conduttore, che a breve tornerà in onda con Temptation Island, non si è ancora sbilanciato su tale notizia ma voci di corridoi dicono che stia preparando un annuncio in grande stile per comunicare la lieta notizia ai suoi fedeli sostenitori.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia aspettano il primo figlio: l’annuncio a Temptation Island?

Pamela Camassa e il conduttore di canale 5, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, starebbero preparando un annuncio in grande stile. In quanto vorrebbero rivelare la notizia durante il corso della messa in onda di Temptation Island.

Filippo Bisciglia diventa papà per la prima volta e i suoi fan, qualora la notizia dovesse rivelarsi vera, non potrebbero che essere felici per lui. Il conduttore, tra l’altro, sembra anche essere concentratissimo sulla sua carriera e in questi giorni, manco a farlo apposta, sembra essere trapelato in rete il nome di una coppia famosa che prenderà parte a Temptation Island, ma all’edizione Vip. In quanto su quella Nip, nonostante inizi prima, non si sa ancora nulla dei suoi protagonisti ma sicuramente debutterà sul piccolo schermo degli italiani a partire dal mese di luglio.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa diventano genitori iniziando così ad allargare così la loro famiglia. Anche se, come anticipato, i due diretti interessati non hanno ancora confermato, ma nemmeno smentito, la notizia che li vedrebbe in dolce attesa.