Stefano De Martino prende una drastica decisione su Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero ai ferri corti dopo l’annuncio della crisi. Secondo il settimanale Nuovo, il conduttore di Made In Sud starebbe cercando casa da solo.

Stefano De Martino e sua moglie Belen Rodriguez stanno trascorrendo un periodo di crisi. La notizia non è di certo una novità, visto che ad annunciarlo è stata la conduttrice di Tu si que vales sul suo profilo Instagram, facendo chiarezza in merito ad alcuni rumors che riguardavano il suo matrimonio.

Secondo il settimanale Nuovo, però, la crisi sembrerebbe non essersi risolta, tutt’altro. Probabilmente, secondo quanto è possibile leggere tra le pagine della rivista, tra i due sarebbe avvenuta una vera e propria rottura. In quanto il conduttore di Made in sud, tra l’altro il programma tornerà in onda a partire dalla prossima settimana, avrebbe abbandonato il suo nido d’amore per cercare una casa in cui vivere da solo.

“Il ballerino ha scelto di rivolgersi ad un’agenzia per cercare casa” recita il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, mentre Chi ribadisce che tra i due non c’è stato nessun tradimento ma che il motivo della crisi che li ha portati ad allontanarsi riguarda soltanto loro due. “Vuole una casa in cui trasferirsi dopo la rottura”.

Stefano De Martino ha abbandonato la casa con Belen Rodriguez per trasferirsi in un appartamento tutto suo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino separati: dopo la crisi è rottura tra i due?

Belen Rodriguez e il conduttore di Made in Sud, quindi, stando quanto dichiarato dal settimanale Nuovo, non vivrebbero più sotto allo stesso tetto e non per motivi lavorativi, visto che lui a breve tornerà in diretta sul piccolo schermo degli italiani.

Stefano e Belen, tra l’altro lui è apparso malinconico sui social, hanno preferito non parlare più del loro rapporto. Almeno pubblicamente. Anche se, qualora la notizia trapelata dal settimanale dovesse rivelarsi vera, la crisi sembrerebbe essersi tramutata in qualcosa di decisamente più scomodo.

I loro fedeli sostenitori continuano però a sperare che Belen Rodriguez e Stefano De Martino possano risolvere i loro problemi di coppia per ritornare insieme più forti di prima.