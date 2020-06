Belen Rodriguez sempre più magra dopo la crisi con Stefano De Martino? I fan lanciano l’allarme e mamma Veronica Cozzani fa chiarezza sui social.

Belen Rodriguez pubblica le foto di un servizio fotografico sui social e scatena la preoccupazione dei fans. Tutto è accaduto quando la showgirl ha condiviso l’immagine che vedete qui in alto insieme ad altre foto.

Tra i tanti commenti è spuntato quello di una signora che ha notato l’eccesiva magrezza della showgirl. A rassicurare tutti, però, ci ha pensato la mamma di Belen. La signora Veronica Cozzani, infatti, ha assicurato che Belen è sempre stata magra, sin da ragazzina.

Belen Rodriguez troppo magra per la crisi con Stefano De Martino? Parla mamma Veronica

Se lo scorso anno Belen era la protagonista del gossip per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, quest’anno sta accadendo il contrario. La showgirl e il conduttore sono nuovamente in crisi e i fans notano tutto ciò che sta accadendo nella loro vita. Se Stefano De Martino appare malinconico sui social, Belen, a detta dei fans, appare sempre più magra.

“Vita da set, però basta dimagrire” ha scritto una signora sotto l’ulimo post pubblicato da Belen. Il commento non è passato inosservato a mamma Veronica che ha risposto alla signora facendo chiarezza sulla magrezza della figlia. “Lei è magra, lei è così. Quando era piccola, i compagni di scuola le dicevano spaghetti”, ha scritto la signora Veronica.

Belen, dunque, è sempre la stessa. Sui social continua a mostrarsi bellissima e sorridente, anche se i fans più attenti notano un velo di malinconia nel suo sguardo.

Del resto, la stessa Belen non ha nascosto che sta affrontando un periodo difficile. “Questo è un momento difficile, ripeto, per me molto anche perchè non me l’aspettavo. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna che soffre come tutte le altre”, ha detto nel video pubblicato sui social poche settimane fa.