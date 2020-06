Stefano De Martino malinconico sui social. Il conduttore napoletano pubblica un video su Instagram e scatena i commenti dei fans.

Stefano De Martino malinconico sui social? Il conduttore napoletano scatena i commenti dei fans pubblicando un video in cui, al tramonto, si lascia trasportare dai pensieri e dalla profondità del mare. Cos’è successo al conduttore? I fans fanno ipotesi e tra i tanti commenti spunta anche quello di Valeria Graci.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino ha tradito Belen? Chi svela tutta la verità

Stefano De Martino: il video sul mare scatena i commenti dei fan

Stefano De Martino sta per tornare in tv con Made in Sud insieme a Fatima Trotta. A Napoli dove si è trasferito in pieno lockdown per preparare al meglio la nuova edizione del programma di Raidue, Stefano si gode il sole e il mare. Dopo essere stato pizzicato in barca con la sorella Adelaide e un amico, il conduttore ha pubblicato su Instagram un video che alcuni fans hanno definito malinconico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez e De Martino crisi: il rapporto con Andrea Iannone

Tra i tanti commenti di utenti che lo esortano a cercare la felicità e a superare la crisi con Belen Rodriguez, spunta anche il divertente ed ironico commento di Valeria Graci.

“Smettila di mandarmi questi messaggi subliminali… il mare… il silenzio, il dondolio delle onde… ti ho già detto che sono impegnata Stefano! Per favore non mettiamoci nei casini”, scrive Valeria Graci a cui Stefano ha risposto con una faccina che ride.



SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez e Stefano | “Spunta segreto inconfessabile”

Il video di De Martino, dunque, è davvero malinconico? Il conduttore continua a non commentare e a non rilasciare dichiarazioni sulla propria vita privata che intende far restare tale. Belen, da parte sua, dopo aver ammesso che sta attraversando un momento difficile, non è più tornata sull’argomento preferendo concentrarsi sul lavoro e sul figlio Santiago.

Visualizza questo post su Instagram 🌗 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 10 Giu 2020 alle ore 12:24 PDT

I fans romantici, tuttavia, continuano a sperare che tra i due possa tornare il sereno e che possano ricominciare ad amarsi e ad essere felici come hanno fatto nel corso dell’ultimo anno.