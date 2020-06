10 consigli per farti amare a primo impatto

Abbatti le tue barriere e scopri i 10 stratagemmi per impressionare positivamente chiunque e costruire legami velocemente.

La maggior parte delle amicizie nascono così naturalmente che non ti rendi nemmeno conto di quando e come sono iniziate. Tuttavia, capita a volte di desiderare di fare amicizia con persone specifiche o di voler impressionare positivamente gli amici degli amici o la famiglia del partner e così via. Ecco qualche stratagemma per dare da subito una buona impressione di te.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I 3 aspetti che danno una buona impressione . VIDEO

Come dare un’ottima prima impressione e creare legami

Ecco alcuni stratagemmi scientificamente provati che ti aiuteranno a farti amare dagli altri e quindi a costruire relazioni più velocemente!

1. Effetto camaleonte



Questa strategia, chiamata mimetismo, consiste nell‘imitare senza esagerare, l’atteggiamento di un’altra persona, vale a dire i suoi gesti, il suo linguaggio del corpo o le sue espressioni facciali.

Nel 1999, i ricercatori della New York University hanno dimostrato che l’effetto camaleonte, vale a dire quando una persona riproduce inconsciamente le azioni di un’altra, promuove la comprensione e la benevolenza tra gli individui.

2. Effetto esposizione



Secondo il semplice effetto dell’esposizione di Robert Zajonc, le persone tendono ad apprezzare ciò che gli è familiare. Trascorrere più tempo con qualcuno può farti apprezzare di più. Se non vivi vicino ai tuoi amici, prova a fissare un appuntamento regolare, ad esempio bevendo un drink ogni giovedì o facendo un’attività sportiva insieme.

3. Complimentarsi

Le persone assoceranno gli aggettivi che usi per descrivere gli altri alla tua personalità. Secondo Gretchen Rubin, autrice di The Happiness Project, ciò che dici sugli altri influenzerà il modo in cui le persone ti vedono.

4. Essere di buon umore

Il contagio emotivo descrive cosa succede quando una persona è fortemente influenzata dall’umore degli altri. Secondo uno studio dell’Università dell’Ohio, le persone possono inconsciamente provare le emozioni degli altri. Quindi, se vuoi che gli altri siano felici quando sono con te, fai del tuo meglio per comunicare emozioni positive.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Scopri chi hai davanti da come ti stringe la mano



5. Simpatizza con gli amici degli amici



La teoria della chiusura triadica resa popolare da Mark Granovetter nel suo articolo La forza dei legami deboli del 1973, dimostra che due persone hanno maggiori probabilità di essere amiche quando hanno un amico comune.

6. Rivela le tue debolezze di volta in volta

Secondo l’effetto Pratfall, una persona che commette un errore risulta più simpatica agli occhi degli alti e viene apprezzata di più perchè innescherebbe una profonda empatia. Rivelare che non sei perfetto dunque ti renderebbe più accessibile e attraente agli occhi degli altri.

7. Rivelare i propri valori



Secondo uno studio di Theodore Newcomb, le persone sono più attratte da coloro che condividono gli stessi valori.

8. Racconta un segreto

L’auto-divulgazione è probabilmente una delle tecniche più efficaci nella costruzione di relazioni. In effetti, è stato dimostrato che affidare informazioni intime a una persona la porta a sentirsi più vicina a te e quindi a voler ricambiare con altrettante confidenze.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Prima impressione? Decide tutto la forma del viso



9. Lasciar parlare di se stessi

I ricercatori dell’Università di Harvard hanno recentemente dimostrato che parlare di se stessi è intrinsecamente soddisfacente, così come cibo, sesso e denaro.

10. Avere senso dell’umorismo

Secondo uno studio della Illinois State University, avere senso dell’umorismo è un tratto importante per la maggior parte delle persone, indipendentemente dai criteri di scelta per quanto riguarda il partner ideale o amico perfetto! Scopri perché le donne preferiscono gli uomini ironici

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Psiche e Personalità e conosci meglio te stesso e rendi migliore le tue relazioni con gli altri.