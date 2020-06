Stefano De Martino ha tradito Belen? Chi svela tutta la verità

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez? Il settimanale Chi svela tutta la verità sui presunti tradimenti del conduttore di Made in Sud.

Stefano De Martino, da quando è stata annunciata la crisi con Belen Rodriguez, è stato dipinto dai media come un traditore seriale, imputando a lui la colpa della nuova frattura del rapporto di coppia, ma non solo. Negli scorsi giorni si è anche a lungo parlato del rapporto conflittuale che avrebbero le famiglie del conduttore di Made In Sud e della showgirl argentina.

Il settimanale Chi, sul nuovo numero in uscita, attraverso fonti vicine alla coppia, ha fatto chiarezza in merito ai motivi della crisi, sfatando ogni possibile mito.

Il settimanale ha assolutamente smentito le voci che vedrebbero Stefano, che è stato protagonista di un retroscena di Fatima Trotta, aver tradito la sua compagna. Come tutti i conflitti legati alle due famiglie. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i motivi della crisi riguarderebbero soltanto loro due e non terze persone.

Stefano De Martino non ha tradito Belen Rodriguez e tutti i malpensanti dovranno farsene una ragione. Il motivo della loro crisi, e non rottura, riguarda soltanto loro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino lontani: come stanno affrontando la crisi

Il popolo del web però è curioso di sapere come stanno trascorrendo Belen e Stefano questo periodo di crisi. Entrambi, non c’è che dire, sono rispettivamente molto impegnati con il loro lavoro. Anche se cercano di distrarsi il più possibile.

Belen Rodriguez trascorre la maggior parte del tempo in compagnia della sua famiglia e con il suo amico Mattia. Tranquilli: tra loro non c’è assolutamente nulla, la showgirl lo ha presentato come il suo fidanzato gay.

Stefano De Martino, invece, è concentratissimo sul ritorno sul piccolo schermo di Made in Sud, che dovrebbe tornare a partire dalla prossima settimana. Anche se non disdegna qualche momento di relax con la sua famiglia, ma nessun avvistamento sospetto.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno vivendo questo momento, per quanto possibile, lontano dall’attenzione dei media. Anche se il pubblico spera possano risolvere i loro problemi e tornare di nuovo ad essere la coppia che tutti amano.