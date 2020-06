Belen Rodriguez ironizza sui social sui rumors che la vorrebbero nuovamente con il cuore impegnato: “Mattia, il mio fidanzato leggermente gay”.

Belen Rodriguez presenta ai fans il suo “nuovo, presunto fidanzato”. La showgirl argentina ironizza sui rumors scoppiati dopo la crisi con Stefano De Martino e, ai suoi milioni di followers, presenta “Mattia, il mio nuovo fidanzato leggermente gay”. Un modo per ironizzare sui pettegolezzi che circolano da alcune settimane.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino fa una gaffe su Belen Rodriguez e poi cancella tutto

Belen Rodriguez ironizza sul gossip: “Mattia, il mio fidanzato leggermente gay”

Mattia Ferrari è l’amico che si vede sempre accanto a Belen nelle ultime settimane. La presenza dell’amico nella vita della showgirl argentina ha scatenato vari rumors a cui la Rodriguez ha risposto con ironia attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez e Stefano De Martino crisi: furiosa lite sentita dai vicini

Belen ha così pubblicato un video in cui inquadra proprio l’amico Mattia. “C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato naturalmente. Leggermente gay….”, dice la showgirl che iìriprende l’amico mentre si passa della cipria sul viso e Santiago, nell’ascoltare le parole della mamma, conferma tutto.

La Rodriguez, così, sceglie l’ironia per rispondere al gossip che la vede nuovamente protagonista. Se lo scorso anno il nome della showgirl impazzava su tutti i giornali per il romantico ritorno di fiamma con Stefano De Martino, quest’anno, la showgirl è tornata ad essere la protagonista del gossip per la crisi che sta vivendo il suo matrimonio. Tra Belen e Stefano ci sarebbe, secondo Novella 2000, un segrete inconfessabile. Sarà vero?

La showgirl, nel frattempo, pensa a se stessa e si dedica anche una poesia.

“Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza”, scrive la showgirl.