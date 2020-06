Dieta della soia | colazione, pranzo e cena per dimagrire in modo...

Un regime alimentare facile a base di piatti nutrienti. La dieta della soia permette anche di perdere un paio di chili alla settimana

Quanto è importante il ruolo della soia nella nostra dieta quotidiana? Diversi studi hanno dimostrato il suo valore nutrizionale, soprattutto per la presenza dei fitoestrogeni che contiene. E per questo la dieta della soia è efficace nel mantenere il peso sotto controllo e per una buona salute.

I fitoestrogeni infatti diminuiscono i livelli di colesterolo senza aumentare i trigliceridi e riducono i rischi di osteoporosi. In più sono anche stati evidenziato evidenti vantaggi nella protezione del cancro ai polmoni. Ma non c’è solo questo, perché la soia aiuta anche a migliorare la salute della nostra pelle e nelle donne in menopausa attenua le vampate.

Quanto possiamo perdere seguendo alla lettera la dieta della soia? Fino a due chili alla settimana, consultando però sempre uno specialista. Il vantaggio di questo regime alimentare è comunque evidente. Non richiede grossi sacrifici e sazia.

Dieta della soia, lo schema per 5 giorni

Una dieta facile da seguire, che ci permetterà anche di perdere almeno due chili alla settimana e con molta varietà nei piatti

Lunedì a colazione fino a 250 ml di latte di soia con caffè con 4-5 biscotti alla soia. A pranzo 70 grammi di spaghetti con vongole bianche, insalata di pomodori condita con un cucchiaio d’olio e un pacchetto di crackers alla soia. A cena invece due wurstel di soia alla griglia, 200 grammi di verdure grigliate e un panino integrale

Martedì a colazione una spremuta di arancia e una fetta di pane alla soia con marmellata dietetica. A mezzogiorno 80 grammi di pasta al pomodoro, insalata di legumi misti freschi e una pera. La sera bistecca di soia alla griglia, fino a 300 grammi di verdure miste saltate e un panino integrale.

Mercoledì la stessa colazione del primo. A pranzo 60 grammi di pasta al pomodoro, 100 grammi di tofu a cubetti saltato in padella con erba cipollina e 200 grammi di zucchine al vapore o grigliate. Per cena 150 grammi di polipo con le patate, insalata di germogli di soia e champignons condita con 2 cucchiaini di olio, una mela.

Giovedì la stessa colazione del secondo giorno. A pranzo 70 grammi di pasta con i broccoli e un’insalata verde mista con verdure di stagione. La sera spezzatino di soia con verdure a piacere, melanzane grigliate e un panino integrale. Venerdì a colazione 200 ml di yogurt alla soia con una banana.

A pranzo hamburger di soia alla piastra, carote alla julienne con un cucchiaio di olio e un panino integrale. A cena invece una pizza di soia con verdura e una pera.