Made In Sud | Fatima Trotta, recentemente intervistata da Super Guida Tv, ha svelato un retroscena su Stefano De Martino prima del loro ritorno in diretta su Rai 2.

Made In Sud è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e per l’occasione la conduttrice Fatima Trotta ha scelto di rilasciare un’intervista al portale web Super Guida Tv. La bella partenopea, ovviamente, non poteva non rispondere, oltre alle varie curiosità legate al programma, ad una domanda su Stefano De Martino che per il secondo anno consecutivo è stato promosso come suo compagno di viaggio.

Fatima ha speso soltanto belle parole per Stefano, che di recente è stato bersaglio di una frecciata di Jeremias Rodriguez, affermando che nonostante sia entrato in un secondo momento a far parte dello staff della trasmissione, si è subito integrato, rivelandosi una grande persona e un gran professionista.

“Lui è entrato in punta di piedi nel programma, portando sempre rispetto per tutte quelle persone che ci lavoravano da anni” ha rivelato Fatima Trotta su Stefano De Martino. “In poco tempo è riuscito a diventare parte della grande famiglia di Made In Sud, si è fatto trascinare da tutti quanti noi” ha spiegato la conduttrice. “Ha molta disciplina, anche se spesso dobbiamo richiamarlo perché si distrae spesso”.

Fatima Trotta e Stefano De Martino tornano con Made In Sud | Lei: “Ci sono state delle difficoltà”

Fatima Trotta, oltre a rivelare un retroscena su Stefano De Martino a Made in Sud, ha anche parlato delle difficoltà riscontrate da tutto lo staff del programma a causa delle norme da dover rispettare per evitare il contagio da coronavirus durante la realizzazione del programma. Impedendogli, quindi, di potersi muovere liberamente sul palco come facevano un tempo.

“Le norme hanno rappresentato in un primo momento una difficoltà” ha spiegato Fatima Trotta sul ritorno di Made in Sud. “Ma rispetteremo il distanziamento sociale, mettendo in atto tutte le dovute precauzioni anche quando saremo sul palco” ha proseguito la conduttrice. “Sarà sicuramente un’edizione diversa dal solito, ci saranno un po’ di paletti” ha concluso la collega di Stefano De Martino, tra l’altro lui di recente ha commesso una clamorosa gaffe su Instagram.

Made in Sud è pronto a tornare su Rai 2 per la gioia di molti telespettatori che da anni, ormai, seguono con affetto la trasmissione simbolo della comicità partenopea.