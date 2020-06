Stefano De Martino, ancora in crisi con Belen Rodriguez, trascorre una giornata in barca con la sorella Adelaide e un amico. Vita da single per il conduttore?

Vita da single per Stefano De Martino ancora in crisi con Belen Rodriguez? Il conduttore si trova ancora a Napoli dove sta lavorando alla nuova edizione di Made in Sud. Stefano si è così concesso una giornata in barca con la sorella Adelaide e un amico come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola.

Stefano De Martino a Napoli: giornata in barca da single senza Belen Rodriguez

Sereno e rilassato come mostrano le foto pubblicate sul settimanale Chi, Stefano De Martino si gode il sole e il mare di Napoli trascorrendo una giornata di relax con la sorella Adelaide e un amico. Impegnato con Made in Sud che tornerà a condurre con Fatima Trotta che ha svelato un retroscena su di lui, Stefano continua a restare in silenzio e a non commentare il gossip sulla sua vita privata.

Mentre Belen trascorre le sue giornate con l’amico Mattia Ferrari sul quale la showgirl ha fatto chiarezza, Stefano continua a trascorrere le sue giornate a Napoli dove si è trasferito durante l’emergenza sanitaria per motivi lavorativi tornando a Milano durante il weekend per vedere il figlio Santiago.

Le uniche dichiarazioni sulla sua vita privata sono quelle che ha rilasciato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha spiegato di voler mantenere privata quella sfera della sua vita.

“Sono consapevole del fatto che, finora, la mia vita provata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche con l’età, preferisco che quella parte rimanga, appunto, privata”, ha detto Stefano a Tv Sorrisi e Canzoni mentre Chi ha fatto chiarezza sulla crisi che sta vivendo con Belen.