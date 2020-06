Shampoo, pensavi servisse solo per lavare e rendere più belli i tuoi capelli? Scopri alcuni utili e divertenti usi alternativi.

Negli anni abbiamo più volte compreso come molti prodotti di uso comune nascondano in realtà insospettabili usi alternativi.

Lo abbiamo compreso per il dentifricio, il tè, gli assorbenti e tanto altro ancora. Oggi vogliamo però allungare ulteriormente questo elenco.

Mai pensato che potesse esistere un prodotto per lavare il bucato, la macchina, le scarpe e togliere anche il cigolio dalla porta? Be’, noi lo abbiamo scovato.

Shampoo usi alternativi tutti da provare

Vi avevamo già proposto qualche tempo fa 15 usi alternativi del balsamo per capelli ma oggi vogliamo fare un passo in più, o sarebbe forse meglio dire “un passo indietro”.

Che cosa viene infatti prima del balsamo? Lo shampoo naturalmente e oggi vogliamo mostrarvi alcuni usi alternativi anche di questo prodotto.

Ve ne sono davvero di ogni genere, da quelli per il giardinaggio ad legati al mondo del make up, passando per pulizie e tanto altro ancora.

Vediam i più interessanti, utili ma anche divertenti.

Lavare i piatti – Essendo generalmente molto meno aggressivo del normale detersivo, sarà anche un notevole aiuto per le nostre mani permettendoci di mettere da parte i guanti spesso non propriamente comodi o amati.

Pulizia dei pavimenti – Insieme ad acque e aceto garantirà una detenzione profonda e un risultato brillante. Lo stesso composto uò sostituire anche il sapone per il bucato nella lavatrice.

Sneakers – Per far tornare bianche le nostre scarpe da ginnastica basterà una noce di shampoo su un panno bagnato con cui strofinare energicamente le scarpe.

Detergente delle piante da appartamento – Per pulire le foglie delle piante potete usare un panno inumidito con una soluzione di acqua e shampoo

Lubrificare i cardini delle porte cigolanti – Ne basterà una goccia per dire addio al fastidioso rumore.

Cerniere dei vestiti – Niente più cerniere che si inceppano grazie a una goccia di shampoo tamponata con cura che farà scorrere anche le zip più capricciose.

Schiuma di lavaggio per auto – acqua calda, shampoo e la carrozzerie brillerà, togliendo con cura sporco, grasso e altro.

Macchie sulla tappezzeria – Che sia dell’auto o del salotto, lo shampoo miscelato ad acqua calda farà sparire le macchie più invadenti.

Sostituto della crema da barba – Delicatissimo lo shampoo è perfetto per agevolare la rasatura senza aggredire in alcun modo la pelle.

Lavare pettini e spazzole – In una bacinella miscelate acqua tiepida e shampoo lasciandovi poi afgano le vostre spazzole per alcuni minuti. Sciacquate poi con cura e asciugate bene

Il vostro boccione di shampoo assume improvvisamente un fascino tutto nuovo e, senza dubbio, variegato.

E voi, per che cosa userete da oggi il vostro shampoo?

Fonte: blog.cliomakeup.com