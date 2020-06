Barbara d’Urso | Massimo Giletti si sbilancia: “Perde di qualità”

Barbara d’Urso è stata la protagonista di una nuova dichiarazione da parte di Massimo Giletti. Il conduttore di La7 ha commentato la scelta della conduttrice di andare in onda senza sosta sul piccolo schermo degli italiani.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici di spicco di Mediaset, inutile negarlo. Va in onda tutti i giorni della settimana ed in maniera inevitabile attira antipatie o simpatie sul suo conto a causa della sua persona o del modo in cui svolge il suo lavoro.

Con Massimo Giletti, nonostante un tempo fossero amici, i rapporti non più dei migliori. In quanto il conduttore di La7 aveva criticato il mondo in cui la sua collega aveva gestito il caso legato al Pratigate e lei, durante un’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva replicato affermando che è fiera di lavorare sotto testata giornalistica e di come ha gestito il tutto durante il corso di Live Non è la d’Urso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La d’Urso sostituita da Signorini? Lui nega, ma spunta un retroscena

Recentemente intervistato da Il Corriere, Giletti è tornato a parlare di Barbara, che di recente è stata criticata dal web per aver pubblicato una foto con Massimo Troisi, affermando che lei rappresenta il vero tesoro di Mediaset. Però, perché sì c’è un però, il conduttore ha rivelato che andare in onda spesso comporta un calo relativi ai contenuti di qualità.

Massimo Giletti è tornato a parlare di Barbara d’Urso. Questa volta però sembrerebbe aver dosato il tiro.

Massimo Giletti cambia idea ed elogia Barbara d’Urso: “Una stacanovista”

Massimo Giletti, come anticipato, è tornato a parlare della bella conduttrice partenopea ma questa volta ha speso anche dei complimenti nei suoi confronti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip 5 | Annunciato il primo concorrente di Signorini: chi è

“La d’Urso è il vero tesoro di Mediaset” ha precisato Massimo Giletti su Barbara d’Urso, tra l’altro di recente ha perdonato Taylor Mega in diretta. “Lei è una stacanovista fantastica” ha aggiunto il conduttore di La7. “Il problema sta nel fatto che se fa tanta quantità, dopo ne perdi in maniera inevitabile di qualità” ha concluso Giletti.

Come reagirà Barbara di fronte a queste nuove affermazioni del suo collega?