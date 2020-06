Uomini e Donne | Nicola Vivarelli svela: “Io e Gemma parliamo di Einstein”

Uomini e Donne | Sirius, Nicola Vivarelli, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha rivelato che lui e Gemma Galgani del Trono Over amano trascorrere il tempo parlando della teoria della relatività di Einstein.

Uomini e Donne è terminato da una settimana, ma il pubblico del piccolo schermo continua a seguire le dinamiche dei suoi protagonisti a telecamere spente. In particolar modo, i telespettatori sono curiosi di sapere come prosegue la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli al Trono Over.

Quest’ultimi, intervistati dal settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi, hanno raccontato cosa sta accadendo tra loro da quando le registrazioni sono terminate e i colpi di scena non sono di certo mancati. Sirius ha rivelato che lui e la dama più famosa del parterre femminile di canale 5 amano trascorrere il loro tempo chiacchierando della teoria della relatività di Einstein.

Chi lo avrebbe mai detto che i due piccioncini amano parlare di argomenti così profondi? E invece sì. Nicola, che ha baciato Gemma dopo il Trono Over, ha dichiarato che è davvero contento di quest’argomento di discussione in quanto nessuna donna prima d’ora condivideva questa sua passione.

“Tra me e Gemma è nata un’autentica complicità” ha rivelato Nicola. “Noi parliamo davvero tanto e condividiamo anche la mia passione per la teoria della relatività di Einstein” ha confidato il cavaliere. “E’ un tema complesso e prima d’ora non avevo mai trovato nessuna donna con cui condividere tale interesse” ha concluso. “Tra noi due non ci sono mai silenzi, fatta accezione per attimi di forte commozione” ha aggiunto.

La conoscenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne sembra proseguire a gonfie vele.

Nicola Vivarelli racconta qual è stata l’esterna più bella con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nicola Vivarelli, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato al pubblico del Trono Over anche qual è stata la sua esterna preferita con Gemma Galgani di Uomini e Donne, di quelle andate in onda su canale 5 ovviamente.

“Le nostre esterne sono tutte sentite e belle” ha rivelato Sirius, Nicola Vivarelli, di recente tra l’altro è intervenuta anche sua madre a placare gli insulti del web. “Quelle che ricordo di più sono senza dubbio quella al teatro di Amici, dove lei era vestita da principessa” ha confidato il cavaliere.

“O anche quella dove ci siamo allenati al parco” ha aggiunto. “Sembravamo due ragazzini“.

Gemma e Nicola di Uomini e Donne sembrano fare sul serio, a discapito di quanto molti telespettatori potessero mai immaginare.