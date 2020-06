Temptation Island | Opinionista della d’Urso rifiuta: ecco perché

Temptation Island | Un’opinionista di Barbara d’Urso è stata contattata dalla redazione di Maria De Filippi per prendere parte alla prossima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma ha rifiutato. Ecco spiegato il perché.

Temptation Island sta per tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca, che vede uniti i personaggi più amati del mondo dello spettacolo insieme a coppie formate da persone comuni. Prima della messa in onda del programma, iniziano a spuntare fuori i primi nomi di chi ha rifiutato di prendere parte alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia o chi avrebbe voluto prenderne parte ma ha ricevuto un sonoro no.

Nelle scorse ore, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, è possibile rivelare che un’opinionista di Barbara d’Urso è stata contattata per prendere parte al programma, ma quest’ultima avrebbe gentilmente declinato l’offerta ricevuta. Di chi stiamo parlando?

Di Lory Del Santo! La regista di The Lady, che a differenza di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che sono stati smascherati dalla redazione del programma, ha rivelato della proposta ricevuta ma che e lei e il suo compagno Marco Cuculo non se la sono sentita di prendere parte al progetto.

Lory Del Santo ha rifiutato Temptation Island, spiegando anche il perché di tale scelta.

Lory Del Santo rifiuta Temptation Island con Marco Cuculo: “Non si sentirebbe a suo agio”

Lory Del Santo ha affermato che non le dispiacerebbe mettersi alla prova, ma è consapevole che al suo compagno Marco Cuculo non si sentirebbe a suo agio in contesto, come quello offerto dal programma di successo di canale 5, in cui lei possa essere corteggiata da altri uomini.

L’opinionista di Barbara d’Urso ha aggiunto anche che il suo compagno vorrebbe fare sì televisione, ma senza lei al suo fianco altrimenti non riuscirebbe ad emergere con la sua personalità perché frenato dalla sua presenza.

“Mi piace come programma, perché da modo di mettersi in discussione e di conoscere gente nuova” ha rivelato Lory Del Santo su Temptation Island, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo sul coronavirus. “Non credo che in campo sentimentale possano esserci sicurezze” ha aggiunto.

“Marco vuole difendere quello che ha e partecipare ad un programma dove sono circondata da bei ragazzi non lo farebbe sentire a suo agio” ha concluso l’opinionista di Barbara d’Urso.

Lory Del Santo e Marco Cuculo non prenderanno parte a Temptation Island 2020 e al pubblico sembra dispiacere di questa mancata partecipazione. In quanto sicuramente l’opinionista di Barbara d’Urso avrebbe regalato grosse perle ai telespettatori.