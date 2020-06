Stefano De Martino sarà ospite domani dell’ultimo appuntamento della stagione di Domenica In con Mara Venier. Il conduttore di Made in Sud parlerà del suo rapporto con Belen Rodriguez?

Stefano De Martino sarà uno degli ospiti di punta dell’ultimo appuntamento, di questa stagione televisiva prima della consueta pausa estiva, di Domenica In con Mara Venier.

Il conduttore di Made in Sud, che non andrà a trovare la zia più amata d’Italia in studio ma sarà in collegamento da casa, è pronto a raccontare al pubblico di Rai tutti i retroscena che si celano dietro alla trasmissione che conduce. Trasmissione che è pronta a ritornare sul piccolo schermo degli italiani, ma i telespettatori, oltre a conoscere cosa vedranno con la messa in onda dello show, sono curiosi di sapere se farà accenno al suo delicato rapporto con Belen Rodriguez.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Made In Sud | Fatima Trotta: “Stefano De Martino? Si è fatto trascinare”

Stefano De Martino parlerà di Belen Rodriguez a Domenica In? Probabilmente, conoscendo la curiosità di Mara Venier, che di recente ha svelato un retroscena su Al Bano Carrisi, è probabile che una piccola domanda sulla loro crisi verrà fatta e il pubblico del piccolo schermo attende con ansia di vedere quel momento, visto che la coppia non si è ancora sbilanciata in merito al motivo che li ha spinti ad allontanarsi.

Anticipazioni Domenica In: Stefano De Martino ospite di Mara Venier

Le anticipazioni di Domenica In del 14 giugno ovviamente non finiscono di certo qui. Per l’ultima puntata della stagione, Mara Venier ha riservato numerose sorprese al pubblico del piccolo schermo, con ospiti degni di nota.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier infortunata: Domenica In a rischio? Lei fa chiarezza

Oltre alla presenza di Stefano De Martino a Domenica In, tra l’altro di recente lui si è sbilanciato sul suo rapporto con Fatima Trotta, ci saranno Gianni Nannini, recentemente finita al centro della polemica per non i concerti annullati a causa dell’emergenza del coronavirus, Eleonora Daniele, che farà la sua prima apparizione sul piccolo schermo con sua figlia Carlotta, nata da qualche settimana.

L’attenzione, manco a dirlo, è tutta incentrata su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il pubblico è curioso più che mai di scoprire cosa sta accadendo tra i due e spera che il conduttore nell’intervista di domani possa sbilanciarsi in merito alla loro relazione.