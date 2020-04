Coronavirus | Lory Del Santo si è lasciata andare ad un nuovo sfogo in merito all’emergenza che il nostro paese sta vivendo a causa del numero dei contagiati

Lory Del Santo è più preoccupata che mai a causa del difficile periodo che tutto il bel paese che sta vivendo a causa dell’emergenza del coronavirus.

L’opinionista di Pomeriggio 5, recentemente intervistata da Nuovo Tv, ha rivelato di essere davvero allarmata per gli effetti che le nuove misure di restrizione del governo stanno avendo sui cittadini, visto che la maggior parte di essi ha smesso di lavorare. Di conseguenza, in maniera del tutto inevitabile, è possibile che ci si imbatta in una nuova crisi economica.

“Se continuiamo in questo modo” ha osservato Lory Del Santo sul coronavirus, che di recente ha fatto discutere a causa di un suo sfogo. “Rischiamo che ci sia la guerra!” ha dichiarato l’opinionista, sottolineando come molte persone, inclusa lei, abbiano smesso di lavorare e di conseguenza di non avere più entrate per mantenere le proprie famiglie.

Lory tema possa esserci una sorta di rivolta di tutti i cittadini del bel paese.

Lory Del Santo | Lo sfogo sulle nuove misure restrittive per il coronavirus

Lory Del Santo, oltre a temere lo scoppio di una nuova guerra, si è anche lasciata andare in merito ad alcune considerazioni sulle nuove misure restrittive per evitare il contagio da coronavirus, misure che in maniera inevitabile sono state adottate anche nel mondo dello spettacolo e del piccolo schermo.

L’opinionista spera che queste possano presto essere eliminata, in quanto è convinta che generino una maggiore aggressività nei confronti dei cittadini.

“Spero che queste nuove misure adottate per impedire il contagio del coronavirus vengano presto annullate” ha esordito Lory Del Santo amareggiata, che non molto tempo fa ha duramente attaccato Pasquale Laricchia. “Sono convinta che certe restrizioni stiano in qualche modo alimentando una certa aggressività nelle persone” ha concluso l’opinionista di Barbara d’Urso.

Lory Del Santo, così come tutti i cittadini, si augura che questo incubo possa finire al più presto per tornare alla vita a cui tutti eravamo abituati prima che tutto questo prendesse vita.