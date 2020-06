Trono Over | Enzo Capo su Pamela Barretta: “L’avevo idealizzata”

Trono Over | Enzo Capo, tra le pagine del settimanale dedicato a Uomini e Donne, si è lasciato andare a qualche riflessione in merito al suo rapporto con Pamela Barretta.

Il Trono Over di Uomini e Donne aveva permesso di far nascere l’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta, ma l’eccessiva gelosia dei due e le numerose incomprensioni hanno portato questo rapporto al capolinea. Nonostante lei provi ancora un sentimento forte per lui, entrambi hanno deciso che è meglio dividere le proprie strade piuttosto che riprovare ancora a ricostruire qualcosa sui cocci della loro storia d’amore ormai tramontata.

Recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, l’ex cavaliere di canale 5 si è lasciato andare in merito ad una riflessione sulla sua relazione, rivelando di essere consapevole, ormai, di aver idealizzato una donna che in realtà non esiste.

“Con il senno di poi sono riuscito a comprendere che in realtà l’avevo idealizzata” ha rivelato Enzo Capo dopo la rottura con Pamela Barretta, tra l’altro lui ha ricevuto anche una diffida dalla dama. “Sono molto deluso perché ho proiettato un’idea di donna su di lei che non corrisponde a com’è realmente” ha proseguito l’ex protagonista del Trono Over. “Non nascondo che provo un senso di tristezza dentro me” ha aggiunto.

Enzo Capo dopo il Trono Over di Uomini e Donne confessa: “Sono molto provato”

Enzo Capo, durante il corso dell’intervista, contrariamente a quanto si possa immaginare, ha rivelato di essere davvero molto provato dalla rottura con Pamela Barretta di Uomini e Donne. In quanto tutti i suoi sogni e le sue speranze sono svanite nel nulla dopo la fine della loro relazione.

“Sono ancora molto provato da tutto ciò che è successo tra noi due” ha rivelato Enzo Capo del Trono Over. “Posso avere una magra consolazione nel realizzare che almeno tutto questo mi ha portato a comprendere quali sono stati gli errori da me commessi” ha spiegato il cavaliere, che è stato il protagonista di un recente sfogo di Pamela.

“Almeno così sono riuscito ad avere una visione reale di ciò che è successo tra me e lei” ha concluso Enzo amareggiato.

Enzo Capo e Pamela Barretta dopo il Trono Over di Uomini e Donne sono arrivati purtroppo alla consapevolezza che tra loro non c’era un futuro roseo ad attenderli. Il pubblico del piccolo schermo, che non smette di sognare, spera sempre però che tra i due possa tornare il sereno.