Fare una torta allo yogurt e è davvero semplice basta seguire delle semplici mosse per una riuscita garantita. Per non parlare poi della genuinità, lo yogurt infatti può aiutarci a contrastare alcuni problemi d’intestino che riguardano moltissime donne.

Vediamo come procedere a questa preparazione ideale per una colazione soffice all’insegna della salute. Ecco come fare una torta allo yogurt morbidissima!

Le donne in stile benessere impazziranno, si tratta infatti di una torta salutare che non pecca affatto nel sapore, una ricetta ricca di proprietà benefiche, soffice e buona. Una preparazione facile facile che vi ruberà solo pochi minuti del vostro tempo.

La ricetta non include certamente il burro eppure, molte di noi, credono che questo sia l’unico ingrediente in grado di donare tenerezza alle torte e invece, possiamo dirvi, che ancora non avete scoperto la straordinaria caratteristica dello yogurt, soprattutto quello greco!

Tutti i benefici dello yogurt greco

Lo yogurt greco possiede una consistenza decisamente differente dallo yogurt tradizionale poiché il procedimento di lavorazione è diverso. Tutti gli yogurt vengono creati grazie ad una processo di fermentazione del latte di due batteri in particolare che sono lo streptococcus thermophilus e il lactobacillus bulgaris.

Postumo alla fermentazione perviene quel sapore acidulo che contraddistingue lo yogurt da altri composti cremosi. Lo yogurt comune viene filtrato due volte grazie all’utilizzo di una garza, quello greco tre volte. Filtrarlo tre volte da vita ad una cremosità maggiore e ad una consistenza davvero peculiare. E inoltre, questa maggiore filtrazione genera una maggiore digeribilità e una bassa concentrazione di siero e lattosio.

Questa tipologia di yogurt è spesso utilizzata nelle diete ipocaloriche grazie appunto al minor contenuto del lattosio che è comunque uno zucchero. La consistenza cremosa lo rende perfetto per un dessert veloce e gustoso abbinato a frutta secca, fresca, a topping vari, a creme fatte in casa, cioccolato fuso, sciroppi ecc.

Possibile infatti creare tanti tipi di dolcetti a base yogurt greco per far fronte alla nostra voglia di dessert e agli attacchi di fame che spesso ci prendono alla sprovvista.

Con questo yogurt sono possibili inoltre moltissime preparazioni salate, può essere usato come accompagnamento nella preparazione di salse per insalata, carne o pesce, verdure grigliate, ma anche come ottima alternativa nella quale immergere delle patate al forno.

Gli abbinamenti salati perfetti sono sicuramente l’aglio, le spezie come l’erba cipollina, un pizzico di sale ma anche il limone. Utile per prevenire stati di ipertensione, combattere la cellulite e come aiuto in fase di dimagrimento.

Torta allo yogurt light, semplice e soffice | RICETTA

Una torta che potrete concedervi più di quanto pensiate perché è davvero leggera, povera di grassi e priva di alimenti raffinati. Non richiede fasi di preparazione elaborate o troppi passaggi, potrete sedervi e gustarla dopo pochissimo.

Grazie allo yogurt greco e non tradizionale la morbidezza aumenterà a dismisura e mangerete per la prima volta una torta super soffice senza alcun senso di colpa.

Ma vediamo insieme gli ingredienti. Potete trovarli nei supermercati più grandi e forniti ed anche in quelli biologici.

Ingredienti

400 grammi di farina integrale di semola rimacinata a pietra (altro ingredienti che parteciperà attivamente alla morbidezza)

250 ml di bevanda vegetale a scelta tra avena, farro, soia, riso integrale ( clicca qui per farlo direttamente a casa! )

) 300 grammi di yogurt greco

50 grammi di sciroppo d’agave (o sciroppo d’acero) , in alternativa stessa dose di zucchero di canna integrale

, in alternativa stessa dose di zucchero di canna integrale un cucchiaino di bicarbonato

il succo di un limone

Preparazione

Mette in una terrina la farina, lo yogurt greco e lo sciroppo d’agave. In un bicchiere spremete il succo di un limone e aggiungete il bicarbonato (in questo modo si attiverà per la lievitazione).

Mettete limone e bicarbonato nella terrina e mescolate insieme con la farina e lo yogurt greco, versate via via anche la bevanda vegetale. Otterrete così un composto omogeneo che potrete mettere in uno stampo per dolci e infornate a 180 gradi per 20 minuti circa.

La vostra torta allo yogurt morbidissima è pronta! Profumata e ottima per regalarvi la giusta energia per affrontare la giornata.