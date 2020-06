Uomini e Donne | E’ finita tra Veronica Ursida e Giovanni? Lo sfogo di lui

Uomini e Donne | E’ già finita la conoscenza tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi del Trono Over? Uno sfogo di lui sembra confermare l’interruzione del loro rapporto.

Uomini e Donne ha terminato questa stagione televisiva del Trono Over con l’addio di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi.

Il cavaliere ha rivelato di non sentirsi a suo agio all’interno della trasmissione, in quanto non riesce a fidarsi delle donne che frequenta, mentre la dama interessata esclusivamente a lui ha voluto provare a proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere di canale 5.

Il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere come sta proseguendo la loro conoscenza e in base a quello che pubblicano sui rispettivi profili Instagram, il loro rapporto sembra essere un lontano ricordo. Per quale motivo?

Giovanni, tra l’altro Veronica ha litigato con Tina e Gianni per difendere il loro rapporto, ha pubblicato una storia in cui compare la seguente didascalia: “Meglio soli che mal accompagnati”.

La riflessione, o per meglio dire sfogo del cavaliere, sembrerebbe far intuire che in questo preciso momento della sua vita non ha nessuno al suo fianco.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne hanno scelto di separare le loro strade? Ecco cosa ha detto lei, invece.

Veronica Ursida delusa da Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne? “Mi piaceva tanto”

Veronica Ursida ha risposto, invece, alla domanda di un fan del Trono Over di Uomini e Donne che le chiedeva maggiori spiegazioni riguardo alla sua scelta di voler abbandonare il programma e la sua risposta ha lasciato non pochi dubbi al pubblico della rete.

“Ho scelto di lasciare il programma perché la persona che mi interessava faceva lo stesso” ha spiegato Veronica Ursida su Instagram, che già non molto tempo fa aveva spiegato del perché il suo addio al Trono Over. “A me piaceva molto” ha concluso. “Staremo a vedere” ha aggiunto.

Come i fan più attenti hanno notato, la dama ha usato il passato nel parlare del suo rapporto con Giovanni, facendo nascere ancora di più il dubbio che tra loro sia finita. Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati dopo Uomini e Donne?