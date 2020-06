Tina Cipollari, persi 20 kg con una dieta ferrea. Incredibile trasformazione per l’opinionista di Uomini e Donne: ecco com’è ora.

Tina Cipollari è in splendida forma. La dieta che la bionda opinionista ha iniziato a fare con l’aiuto di una persona esperta portata nello studio di Uomini e donne da Maria De Filippi ha dato i suoi frutti. Tina ha perso ben 20 kg e la foto pubblicata su Instagram in cui sfoggia la sua nuova linea ha fatto il boom di like e commeti.

Tina Cipollari: la dieta con cui ha perso 20 kg, la nuova linea

Tina è sorridente e in una forma strepitosa ed è pronta ad affrontare nel migliore dei modi la sua estate. Su Instagram, la bionda opinionista ha pubblicato una foto in cui, con un look total black e uno splendido sorriso, lascia senza parole i suoi followers. Una trasformazione incredibile quella dell’opinionista che, in questi mesi, ha seguito una dieta ferrea per poter perdere i 20 kg.

Da quando ha cominciato la dieta, Tina consuma cinque pasti al giorno: colazione, spuntino, pranzo, spuntino e cena. Ma cosa mangia nel dettaglio la bionda opinionista? A colazione, la Cipollari mangia una fetta di pane bruscato o con della marmellata o con del burro di mandorle; lo spunto della mattina può essere formato da yogurt magro o frutta secca o un frutto di stagione. Il pranzo è prevalentemente proteico composto da sola carne o pesce più un contorno di verduta. Per lo spunto del pomeriggio, Tina può scegliere tra sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. A cena, infine, di nuovo o solo carne o solo pesce.

Come ha confessato lei stessa, la dieta di Tina Cipollari sta funzionando. La bionda opinionista ha seguito i consigli naturopata bioterapeutica nutrizionale a cui ha deciso di affidarsi e i risultati si vedono.