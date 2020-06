Uomini e Donne: Davide Basolo stroncato dal web | Lui: “Vado avanti”

Uomini e Donne | L’Alchimista, Davide Basolo, dopo la scelta di Giovanna Abate al Trono Classico, è stato stroncato dal web a causa dei suoi post su Instagram. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di intervenire pubblicamente.

Davide Basolo è stato recentemente sommerso di critiche dopo la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne a causa dei suoi contenuti social.

Secondo alcuni utenti della rete, l’Alchimista avrebbe recitato un ruolo nel mostrarsi interessato all’ex protagonista del Trono Classico in quanto i suoi contenuti social su Instagram sono tutti allegri e spensierati dopo la delusione ricevuta durante la sua permanenza al programma.

L’ex corteggiatore però non ci sta ad essere tracciato come una persona falsa ed ha deciso di intervenire pubblicamente sul suo profilo Instagram per replicare a chi lo ha accusato di fingere nei confronti di Giovanna Abate.

“Scusatemi, avete ragione” ha esordito l’Alchimista, Davide Basolo, su Instagram che di recente si era lasciato andare ad un lungo sfogo. “Prossima volta non uscirò più e mi rinchiuderò dentro a casa” ha risposto in maniera tagliante, sperando di poter calmare le polemiche ma invece ha avuto l’effetto opposto. Tant’è che stato costretto ad intervenire in un secondo momento.

Davide Basolo dopo Giovanna Abate a Uomini e Donne chiarisce: “Devo rispettare la sua scelta”

Davide Basolo, durante il suo secondo intervento con il popolo della rete, ci ha tenuto a chiarire che proprio perché ha deciso di rispettare la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, visto che lei è felice accanto a Sammy Hassan, che ha deciso di andare avanti con la sua vita senza rimuginare su quanto accaduto tra di loro durante il programma.

“Ci tengo a precisare che non sono quel tipo di persona che non accetta le critiche” ha rivelato Davide Basolo dopo Uomini e Donne, che di recente si è sbilanciato in merito ad un suo ritorno al Trono Classico in veste di tronista. “Ma è giusto avere rispetto per le scelte fatte e non parlare sempre dello stesso argomento” ha spiegato l’ex corteggiatore di Giovanna Abate.

“Sto semplicemente andando avanti con la mia vita, niente di meno e niente di più” ha concluso. “Penso sia inutile ripensare al passato”.

Davide Basolo è stato stroncato dal web a causa dei suoi post ritenuti troppo allegri dopo la delusione ricevuta dal no di Giovanna. Per questo motivo lui ha scelto di intervenire in prima persona, sperando di aver fatto finalmente chiarezza sulla questione, visto che Giovanna Abate e Sammy Hassan si stanno vivendo serenamente la loro storia d’amore.