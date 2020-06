I capi di intimo che ogni donna dovrebbe avere nel proprio guardaroba sono quelli indispensabili per valorizzare le diverse tipologie di outfit.

No esiste look perfetto senza un’adeguata base e per base intendiamo, in questo caso, la biancheria intima.

L’intimo infatti non solo dovrebbe esaltare le forme di una donna ma anche i suoi outfit: il giusto slip o reggiseno o body può infatti accarezzare le curve, sollevare seno e lato B ma anche far sì che un vestito, una blusa o ogni altro capo d’abbigliamento cadano a pennello e diano il meglio di sé.

Ci sono allora, proprio come in ogni altro settore della moda, anche nell’intimo alcuni capi base, quelli che, a prescindere dal gusto personale, ogni donna dovrebbe possedere nel proprio guardaroba.

Scopriamo insieme quali pezzi della lingerie dovremmo acquistare per esser certe di completare al meglio ogni nostro look.

Intimo, i capi che ogni donna dovrebbe avere

Completo intimo color carne – E’ ciò di cui avete bisogno se nel vostro guardaroba avete t-shirt bianche, camicette chiare e trasparenti, tessuti leggeri che necessitano di un intimo invisibile. Un color carne però non vale l’altro: sarà importante scegliere la sfumatura che più si armonizza con il nostro incarnato. Ricordate infine: il bianco non è invisibile quindi, non fate confusione!

Brasiliana – Se cercato uno slip passe-partout lo avete trovato Sarà perfetto sotto i pantaloni aderenti ma anche quelli più “scivolati”, magari in tessuti fluidi e sottili. Non asciando infatti eccessivamente i fianchi non segnerà la figura e anche il tessuto più avvolgente non ne risentirà.

Intimo senza cuciture – Hai presenti le gonne a tubo fascianti, i pantaloni palazzo che fascino glutei e fianchi, i crop top super aderenti? Ecco, in tutte queste circostanze eliminare le cuciture può esser un notevole aiuto.

Bralette – E’ la moda del momento ma, soprattutto, è perfetto quando l’intimo rimane in bella vista. Maglie con scollature particolari o giacche possono infatti far intravedere il reggiseno e così sarà meglio sceglierlo con cura. Se si deve vedere che sia allora studiato appositamente per stare in bella vista.

Reggiseno invisibile – Qui in realtà parliamo di diversi modelli, certo non belli, ma studiati per scomparire letteralmente sotto scollature particolari, spalle scoperte e chi più ne ha più ne metta. Si tratta quindi di modelli che lasciano libera la schiena, che fanno sparire le bretelle o che presentano scollature vertiginose. Se non puoi mai rinunciare al reggiseno sono il tuo migliore amico.

Intimo che deve scomparire, intimo che deve stare in bella vista: questi i modelli che proprio non puoi far a meno di acquistare, almeno che tu già non li possegga. Allora, li hai entrambi?

Fonte: blog.cliomakeup.com