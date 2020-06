Trono Over | Veronica torna a Uomini e Donne? Lei: ”Non so se mi vogliono”

Trono Over | Veronica torna a Uomini e Donne? Lei: ”Non so...

Trono Over | Veronica Ursida a settembre ritornerà a Uomini e Donne? La dama del parterre di canale 5 ha provato a fare chiarezza sull’argomento durante una diretta sul suo profilo Instagram.

Il Trono Over è terminato da circa una settimana, ma il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere quali dei protagonisti di questa stagione avrà modo di poter rivedere durante la ripresa del programma a settembre e chi no. Tra quelli confermati c’è sicuramente Gemma Galgani, manco a dirlo, mentre tra quelli in forse spicca il nome di Veronica Ursida che aveva scelto di abbandonare il programma per conoscere al di fuori di Uomini e Donne, Giovanni Longobardi, senza che quest’ultimo le disse un’esclusiva.

Durante il corso di una diretta su Instagram, gli utenti della rete hanno chiesto alla dama se il suo addio alla trasmissione è definitivo o se avremo modo di poterla rivedere a settembre tra gli altri protagonisti.

La risposta di Veronica non è tardata ad arrivare, ma purtroppo non è stata in grado di soddisfare la curiosità dei fan.

“Come ben sapere ho abbandonato il programma perché avevo un forte interesse per Giovanni” ha ammesso Veronica. “Non lo so se ritornerò, bisogna considerare numerosi fattori” ha aggiunto la dama. “Non so se voglio ritornare ne tanto meno se loro mi rivogliono in studio”

Veronica Ursida tornerà al Trono Over di Uomini e Donne? Almeno per il momento, questa domanda non sembra avere una risposta certa, visto che la dama sta ancora continuando la sua conoscenza con Giovanni Longobardi. Conoscenza che non sembra però procedere come sperato.

Veronica Ursida dopo il Trono Over di Uomini e Donne ammette: “Armando? L’ho bloccato”

Veronica Ursida, durante il corso della diretta, ha anche risposto ad una curiosità di un fan che le chiedeva di Armando Incarnato di Uomini e Donne. I due, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, hanno avuto un’intesa conoscenza e sono perfino usciti dal programma, per poi ritornarci dopo nemmeno 30 minuti dal loro addio allo studio.

Il fan in questione ha chiesto alla dama se avesse avuto modo di leggere cosa aveva scritto di recente il cavaliere, visto che il contenuto social sembrava essere rivolto in tutto e per tutto a lei.

“Non ho visto il contenuto social a cui fate riferimento perché l’ho bloccato, ma mi hanno ovviamente girato il tutto in privato” ha ammesso Veronica Ursida dopo il Trono Over, tra l’altro come anticipato la sua conoscenza con Giovanni Longobardi non sembra proseguire a gonfie vele. “Ma perché continua a pensare a me, forse non ha una vita?” ha chiesto in maniera retorica la dama.

“In ogni modo che continui per la sua strada come faccio anche io” ha concluso. “Mi sembra giusto così visto che non facciamo più parte della vita dell’altro” ha aggiunto.

Veronica Ursida di Uomini e Donne purtroppo non sembra avere le idee chiare sul suo futuro in tv o sul suo rapporto con Giovanni Longobardi, ma sembra essere abbastanza decisa, invece, sullo stop messo ad Armando Incarnato.