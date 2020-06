Farfalle con tonno e mollica tostata | primo piatto estivo e invitante

Un primo piatto veloce, pratico e anche economico, le farfalle con tonno e mollica tostata, ideali quando fa caldo

Appassionati di Masterchef, La prova del cuoco e dei consigli di Benedetta Rossi,m ormai lo sappiamo. Uno dei particolari che rende perfetto un piatto è la sua parte croccante. Ma come fare con la pasta? Semplice, cambiare condimento. Come nelle penne con tonno e mollica tostata, un tipico primo piatto mediterraneo.

Un condimento semplice ma molto gustoso: tonno sott’olio, oppure al naturale, pomodorini, e mollica di pane tostata brevemente in padella. Tutti ingredienti semplici e anche molto economici, ma che messi insieme danno vita ad un piatto intrigante. Ideale ad esempio in estate, quando abbiamo poca voglia di metterci ai fornelli, ma in realtà buono tutto l’anno.

Penne con tonno e mollica tostata, pronte in mezz’ora

Per questa ricetta abbiamo scelto le penne, ma in realtà va benissimo qualsiasi formato da parta corta, dai fusilli alle pennette, dai paccheri alle trofie. Per dare ancora più gusto e profumo, potete anche aggiungere della scorza di limone non trattato in ogni piatto.

Ingredienti:

320 g penne

2 scatolette di tonno all’olio

12 pomodorini

1 cipolla bianca grande

8-10 cucchiai di mollica tostata

origano

peperoncino in polvere

olio di oliva

sale

Preparazione:

Mentre mettete a bollire l’acqua per la pasta, cominciate a preparare la mollica tostata. Servono 200 grammi di mollica di pane raffermo, 30 grammi di formaggio grattugiato (parmigiano, ma anche pecorino) e 4-5 cucchiai di olio extravergine. In una padella mettete a freddo la mollica già spezzettata, il formaggio grattugiato e i cucchiai di olio, senza esagerare. Accendete a fiamma media e lasciate tostate, girando di continuo perché non attacchi. Deve diventare dorato ma anche bella croccante.

A questo punto la parte più lunga della ricetta è finita e potete pensare al sugo direttamente mentre tuffate la pasta. Pulite la cipolla e tagliatela a fettine, mettendola ad appassire nell’olio. Lasciate cuocere a fuoco dolce per farla dorare, poi aggiungete i pomodorini e tagliati a dadini. Fate cuocere qualche minuto.

Intanto che aspettate, aprite il tonno sott’olio, scolate il liquido e aggiungetelo ai pomodori il pesce alla cipolla e ai pomodori.

Assaggiate e poi regolate di sale e di peperoncino (o pepe), aggiungendo un paio di cucchiai dell’acqua di cottura della pasta.

Scolate la pasta direttamente in padella con il condimento, mescolate bene emulsionando con qualche altro cucchiaio di acqua di cottura. Mescolate bene per far aderire la salsa e quando preparate i piatti versate una generosa dose di mollica tostata che sostituisce in pratica il formaggio.