Giulia De Lellis e Damante tornano al GF Vip? Signorini stravolge tutto

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono pronti a tornare al Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto a stravolgere il format del reality show di canale 5.

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno partecipato alle primissime edizioni del Grande Fratello Vip. Per l’esattezza, l’esperta di tendenze ha preso parte all’indimenticabile seconda edizione del reality show, edizione che resta ancora una volta l’ha più seguita in assoluta; mentre l’ex tronista di Uomini e Donne debuttò proprio con la prima annata del format dedicato ai Vip.

I due, però, stando alle recenti indiscrezioni trapelate in rete da Amedeo Venza, potrebbero presto ritornare nella casa più spiata d’Italia. Il motivo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | Sossio Aruta si ricandida: “Farò come Patrick!”

Alfonso Signorini, secondo quanto rivelato da Venza, vorrebbe far ritornare i due come concorrenti, ma questa volta insieme e non da separati. Tanto da farli gareggiare come un unico concorrente.

Giulia De Lellis e Andrea Damante ritornano al GF Vip? Almeno per il momento i diretti interessati, tra l’altro lei è stata recentemente provocata da Serena Grandi, non hanno ancora commentato tale notizia, ma questa non sarebbe l’unica novità introdotta da Signorini per la quinta edizione. In quanto il Direttore di Chi sarebbe pronto a trasformare la casa più spiata d’Italia in una sorta di Temptation Island Vip.

Oltre alla possibile partecipazione dei Damellis, spuntano i nomi di altre coppie appartenenti al mondo dello spettacolo.

Signorini rivoluziona il GF Vip: il ritorno di Giulia De Lellis, Damante e tante altre coppie della tv

Alfonso Signorini, come anticipato, è pronto a rivoluzionare il Grande Fratello Vip facendo non solo ritornare Giulia De Lellis e Andrea Damante, ma permettendo l’ingresso ad altre coppie note al pubblico del piccolo schermo. Qualche esempio?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip 5 | Francesca Cipriani e Patrizia De Blanck nel cast?

Oltre a Giulia e Andrea, la proposta di entrare nella casa come unico concorrente sarebbe stata fatta anche a Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, noti al pubblico di Uomini e Donne, e a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lei tra l’altro ha preso già parte al programma durante la stessa edizione della De Lellis.

Il Grande Fratello Vip diventa come Temptation Island Vip e le novità non sono del tutto finite qui, in quanto spunta anche il nome di Loredana Lecciso come opinionista.

Visualizza questo post su Instagram And I’ll be here waiting for the sun to set💜 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 15 Giu 2020 alle ore 12:55 PDT

Giulia De Lellis accetterà la proposta di Signorini insieme al suo compagno Andrea Damante di ritornare al GF Vip? I fan sperano di sì, vedremo se anche la coppia sarà dello stesso parere.