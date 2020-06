Giulia De Lellis provocata da Serena Grandi: la stoccata dalla d’Urso

Giulia De Lellis è stata protagonista di una stoccata fatta da Serena Grandi durante il corso della sua ultima ospitata da Barbara d’Urso a Live. L’attrice si è scagliata contro la compagna di Andrea Damante e tutte le web influencer.

Giulia De Lellis, inutile negarlo, ne ha fatta di strada da quando qualche anno fa ha esordito a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice, quando conquistò il cuore del suo attuale compagno Andrea Damante.

Ora Giulia è una delle influencer più note del bel paese e non stupisce che durante la puntata di ieri sera di Live Non è la d’Urso, Barbara l’abbia citata alla sua ospite Serena Grandi, dipingendola come uno dei personaggi più famosi del momento.

L’attrice da premio Oscar, che aveva già discusso con Giulia qualche anno fa nei salotti televisivi di Barbara, sembrerebbe non aver gradito la presentazione della sua ex collega, entrambe hanno partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, e ha così risposto:

“Non stiamo mica parlando della Kardashian eh” ha esordito Serena Grandi contro Giulia De Lellis, tra l’altro quest’ultima si è lasciata andare ad uno sfogo contro i paparazzi, per poi scagliarsi contro tutte le web influencer.

Serena Grandi contro Giulia De Lellis a Live Non è la d’Urso: “Le influencer non hanno né arte né parte”

Serena Grandi non è sembrata non apprezzare soltanto la compagna di Andrea Damante, con cui aveva chiarito ogni possibile dissapore all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche contro tutte le sue colleghe, affermando a Live Non è la d’Urso di vedere soltanto persone senza arte né parte.

“Onestamente non vedo tanta possibilità di carriera per queste web influencer” ha esordito Serena Grandi a Live Non è la d’Urso. “Vedo tanta gente senza né arte né parte” ha concluso dopo il commento su Giulia De Lellis, che è stata invece difesa da Karina Cascella su Instagram. “Non vedo di certo artisti” ha aggiunto.

Giulia De Lellis e Serena Grandi sembrano aver chiarito ogni possibile incomprensione, ma forse così non è. La compagna di Andrea Damante replicherà su quanto detto dall’ospite di Barbara d’Urso?