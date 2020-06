Grande Fratello Vip | Sossio Aruta si ricandida: “Farò come Patrick!”

Grande Fratello Vip | Sossio Aruta, sul suo profilo Instagram, si è ricandidato per il reality show di Alfonso Signorini, rivelando di avere ancora tanto da raccontare al pubblico del piccolo schermo.

La macchina del Grande Fratello Vip, nonostante la quarta edizione di Alfonso Signorini sia terminata soltanto qualche tempo fa, è già a lavoro per formare il cast per il ritorno del programma durante il mese di settembre.

Alcuni ex protagonisti, però, stanno pensando di ricandidarsi anche per la prossima edizione. Uno tra tutti è Sossio Aruta che sul suo profilo Instagram ha rivelato al pubblico della rete di essere profondamente dispiaciuto di essere entrato a far parte dello show soltanto in un secondo momento. Anche se l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne non è di certo uscito a bocca asciutta dalla casa, visto che si è classificato al terzo posto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip e Ballando con le stelle si contengono un concorrente: chi è

“Prima o poi ritornerò nella casa” ha rivelato Sossio, che di recente è stato punzecchiato da Antonio Zequila. “Non mi sono confessato abbastanza” ha aggiunto in tono ironico. “Devo ammettere che è stata un’esperienza davvero molto bella e al tempo stesso forte” ha proseguito. “Mi spiace però essere arrivato per ultimo e con la pandemia in corso (…) Magari farò come Patrick 2, la vendetta” ha concluso Sossio.

Sossio Aruta si è candidato di nuovo al Grande Fratello Vip. Almeno per il momento la replica di Alfonso Signorini non è arrivata, ma Patrick ha fatto prontamente notare al cavaliere che può ritenersi soddisfatto visto che ha fatto un ottimo percorso nella casa e si è classificato terzo, nonostante fosse l’ultimo arrivato.

Sossio Aruta dopo il Grande Fratello Vip svela: “Ho ancora tanto da raccontare”

Sossio Aruta ha ammesso che gli piacerebbe tornare al GF Vip, in quanto non è riuscito a far emergenza, nel poco tempo a disposizione, tutto quello che voleva mostrare al pubblico sulla sua persona. Per questo motivo prenderebbe di nuovo parte al progetto, raccontando quello che non è stato ancora in grado di dire al pubblico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Nicola Vivarelli | Com’era Sirius prima di Uomini e Donne

“Il mio oserei definirlo quasi come una sorta di viaggio incompleto” ha ammesso Sossio Aruta sul GF Vip, tra l’altro pare che per la prossima edizione sia stata scelta Loredana Lecciso come opinionista.

“Ho ancora tanto da raccontare e da far scoprire al pubblico sulla mia persona” ha ammesso il compagno di Ursula Bennardo. “Mi sono sentito penalizzato nell’essere entrato dopo e con una pandemia al di fuori della casa, ma sono stato fortunato a piazzarmi al terzo posto e felice di averne preso parte” ha concluso l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. “Poi chissà, le vie del signore sono infinite!”

Alfonso Signorini accoglierà l’appello di Sossio Aruta? Staremo a vedere. Il direttore di Chi potrebbe sorprenderci ancora una volta con le sue scelte in merito al cast del reality show di canale 5.