Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius, è il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani: ecco com’è il giovane prima di Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli è stato uno dei protagonisti della fine della stagione di Uomini e Donne. Dopo aver corteggiato Gemma Galgani in chat utilizzando come nickname Sirius, il 26enne si è presentato in studio corteggiando e frequentando Gemma. Nicola, tuttavia, ha attirato l’attenzione anche di altre dame, tra cui Valentina Autiero che non ha mai nascosto di provare un interesse nei suoi confronti, ma com’era Sirius prima di Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli: le foto di Sirius prima di Uomini e Donne

La frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius continua. I due, dopo la fine di Uomini e Donne, sono stati beccati in giro per le strade di Roma scatenando la curiosità dei presenti. Come se non bastasse, tra i due è scattato anche il primo bacio e, a confessare i dettagli, è stata proprio Gemma Galgani che, nonostante la differenza d’età, non ha mai nascosto di voler continuare a conoscerlo.

A mostrare com’era Nicola Vivarelli prima di approdare a Uomini e Donne è il portale Bitchyf che scrive:

“In pochi sanno che Nicola Vivarelli aveva già provato la scalata al successo avvicinandosi al mondo della moda nel 2014, come testimonia questo book fotografico realizzato dall’agenzia Alex Model, una delle più famose e rinomate del bel paese. Le foto sono state scattate – come già scritto – nel 2014, quando Nicola aveva 20 anni e “Sirius” non era ancora nei suoi pensieri”.

Oggi, Nicola ha deciso di continuare a frequentare Gemma con cui dovrebbe trascorrere anche le vacanze insieme. La storia tra i due, dunque, nascerà davvero? C’è chi è pronto a sommettere sulla presenza di Gemma e Sirius a Temptation Island 2020. Sarà vero o si tratterà di un’indiscrezione che sarà smentita nei prossimi giorni?