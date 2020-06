Al Bano Carrisi: clamoroso retroscena sulla scomparsa di sua figlia Ylenia

Al Bano Carrisi, recentemente intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha confidato al suo pubblico un clamoroso retroscena riguardante la scomparsa di sua figlia Ylenia, avuta con Romina Power.

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. La sua musica ha fatto da colonna sonora a milioni di persone e la sua storia lo ha avvicinato sempre di più ai suoi fedeli sostenitori. Storia che, nel bene o nel male, non ha mai nascosto ai media.

Recentemente intervistato da Il Fatto Quotidiano, l’ex marito di Romina Power è tornato a parlare dei uno dei momenti più dolori della sua vita: la scomparsa di sua figlia Ylenia.

Il cantante ha rivelato un clamoroso retroscena riguardante quel momento, rivelando che un giornalista di un noto telegiornale lo accusò di aver sequestrato sua figlia e di sfruttare la vicenda soltanto per avere una maggiore popolarità mediatica.

“Ricordo che dopo poco la scomparsa di Ylenia, un inviato di un noto telegiornale non faceva altro che sostenere che io avessi sequestrato mia figlia in casa e la sfruttassi per farmi pubblicità” ha rivelato Al Bano Carrisi sulla scomparsa di sua figlia Ylenia.

“Questo, dopo quello che mi aveva detto, pretendeva pure che io gli concedessi un’intervista” ha spiegato amareggiato il cantante, che di recente ha rivelato un inedito retroscena della sua vita a Io e Te.

Al Bano Carrisi fa chiarezza sulla gaffe dei dinosauri a Domenica In: “Era una battuta!”

Al Bano Carrisi, dopo aver raccontato questo difficile retroscena della sua vita, si è lasciato andare ad argomenti decisamente più leggeri, commentando per la prima volta la sua gaffe a Domenica In. Quando, convinto delle sue parole, ha dichiarato che l’uomo distruggerà il coronavirus così come ha fatto con i dinosauri in passato.

“La frase che ho detto da Mara Venier era chiaramente una battuta” ha rivelato Al Bano sulla gaffe dei dinosauri a Domenica In, tra l’altro la conduttrice ha ammesso che lui si era arrabbiato per una sua richiesta.

“Anche se devo ammettere che ad Altamura sono presenti delle impronte di quei bestioni” ha proseguito il cantante. “Non escludo che a breve ci siano nuove scoperte a riguardo” ha concluso malizioso.

Al Bano, ancora una volta, ha stupito il suo pubblico accompagnando al lato più sensibile di sé a quello ironico e divertente, che tanto piace ai fan.