Al Bano Carrisi | E’ guerra tra Loredana e Romina Power: “Non l’ha voluta”

Al Bano Carrisi | Jonathan Kashanian, nella puntata di oggi di Detto Fatto, ha rivelato che c’è una guerra in corso tra Loredana Lecciso e Romina Power. La showgirl non avrebbe invitato la cantante al compleanno del Leone di Cellino San Marco.

Al Bano Carrisi, secondo quanto rivelato da Jonathan Kashanian a Detto Fatto, si troverebbe in mezzo a due fuochi. In quanto ci sarebbe una vera e propria guerra tra la sua ex moglie Romina Power e Loredana Lecciso. Che cosa è successo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Al Bano Carrisi spiazza a Io e Te: “Mi chiesero di spacciare droga”

Come i telespettatori più informati ricorderanno bene, qualche settimana fa c’è stato il compleanno del Leone Di Cellino San Marco e stando quanto rivelato dal collega di Bianca Guaccero, Loredana Lecciso non avrebbe invitato Romina Power al compleanno di Al Bano Carrisi, tra l’altro quest’ultimo è stato il protagonista di un retroscena di Mara Venier.

La cantante, tra l’altro, non avrebbe reagito benissimo di fronte al mancato invito, in quanto avrebbe voluto prendere parte al party organizzato per il suo ex marito.

Loredana Lecciso non ha invitato Romina Power al compleanno di Al Bano Carrisi: scoop a Detto Fatto

Loredana Lecciso, sempre secondo quanto rivelato durante la puntata di oggi di Detto Fatto, tra l’altro, non avrebbe volutamente invitato Romina Power e non sarebbe stata affatto una dimenticanza, visto che la cantante si trovava in una villa distante cento metri dalla sua abitazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Loredana Lecciso dalla d’Urso: “La storia con Al Bano? E’ stata fraintesa”

“Come ormai tutti sanno, da poco è stato il compleanno di Al Bano” ha raccontato Jonathan sul compleanno di Al Bano Carrisi, tra l’altro quest’ultimo di recente ha fatto chiarezza su alcune sue dichiarazioni in merito alla pensione che da qualche tempo percepisce. “Loredana ha organizzata una festa e non ha invitato di proposito Romina, non la voleva” ha proseguito il conduttore.

“Loro abitano a 100 metri l’una dall’altra, quindi non si tratta di un caso fortuito: non l’ha voluta” ha concluso il collega di Bianca Guaccero a Detto Fatto.

Loredana Lecciso e Romina Power non sono in lotta per Al Bano Carrisi è bene precisare, ma secondo i recenti gossip tra le due, anche secondo quanto rivelato da Jonathan Kashanian non scorrerebbe buon sangue.