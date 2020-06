X Factor ha conosciuto l’edizione più fallimentare della sua storia: e Fedez non ci va leggero. La sua speranza? Emma Marrone.

Volto storico di X Factor, Fedez ha assistito da lontano, ma comunque con grande partecipazione, al drammatico crollo di ascolti che il talent Sky ha registrato durante la sua ultima messa in onda.

SULLO STESSO ARGOMENTO: X Factor 13: così cambiò tutto: nuova giuria e nuove regole, video

Proprio per questo motivo non stupisce affatto che Fedez abbia voluto commentare non soltanto le nomine dei nuovi giudici di X Factor, ma che abbia accolto con grande piacere il fatto che Emma Marrone faccia parte della rosa.

Emma, da quanto traspare nelle parole di Fedez, farà certamente un gran bene al programma, dal momento che la cantante è anche un’ottima comunicatrice ma soprattutto un personaggio molto amato dal pubblico, che ha sempre ammirato la sua schiettezza e la sua onestà.

Dal canto suo Emma è molto emozionata, come le succede sempre prima di una nuova avventura: le sue dichiarazioni e la dedica ai concorrenti di X Factor 2020.

Fedez: “L’anno scorso un tracollo, benvenuta Emma”

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Federico Lucia, molto più conosciuto come Fedez, ha parlato della sua vita attuale, della sua voglia di tornare a fare musica dal vivo il prima possibile e, naturalmente, di X Factor.

Il parterre di Giudici di quest’anno mescola alcuni volti arcinoti dello show (Manuel Agnelli, con tanto di barba sale e pepe, Mika) con due new entry (Emma Marrone e Hell Raton).

SULLO STESSO ARGOMENTO: X Factor 2020 | Emma Marrone unica donna in giuria | Video

Fedez si è detto entusiasta della nuova formazione, di cui conosce tre componenti su quattro, considerandoli degli amici. “Sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire un programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come le loro”.

Sul fatto che gli ascolti del talento show siano letteralmente crollati a picco con la scorsa edizione non si può questionare: la finale è stata seguita da soli 800.000 spettatori (scarsi). Su chi si debba incolpare per il tracollo degli ascolti, invece, Fedez non si è pronunciato.

Si è infatti limitato ad affermare che servivano personalità diverse per far tornare il programma a volare, ma di certo non ha voluto esprimersi direttamente contro Sfera, Malika o Samuel. Mara Maionchi invece, non può essere messa in discussione: veterana della trasmissione, personaggio amatissimo e soprattutto grande esperta di musica e di produzione musicale, ha conquistato generazioni di spettatori durante il suo impegno come giudice nelle varie edizioni di X Factor.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Maionchi biografia: figlie, marito, casa discografica e altro

Con ogni probabilità Hell Raton è l’unico giudice con cui Fedez non ha instaurato un rapporto diretto di amicizia. Si tratta di un rapper, produttore, talent scout e creativo molto famoso nella scena rap italiana. Ha fondato la Machete, che poi si è differenziata in Machete Gaming e Machete Empire Records, vera e propria casa discografica.

Hell Raton, che all’anagrafe si chiama Manuel Zappadu, è nato nel 1990, è di padre sardo e madre ecuadoregna. Per quanto non sia un nome conosciuto dal grande pubblico è di certo un grandissimo esperto di musica e di produzione musicale. Per quanto strano possa sembrare, Manuel avrà il compito di sostituire le competenze della Maionchi nel nuovo equilibrio di X Factor.

SULLO STESSO ARGOMENTO: X Factor 2020 | Hell Raton è il quarto giudice: chi è

Per quanto riguarda Emma Marrone, invece, la cantante si è detta molto emozionata per l’inizio di un’avventura completamente nuova.

Per gli “identikit” dei giudici di quest’edizione, Emma si è descritta su Instagram come una persona non ancora radicata, ma nel senso migliore: “Il fatto di non sentirmi radicata o posizionata al 100% mi dà la giusta carica a dare sempre qualcosa in più, ad alzare l’asticella da superare”.

— EPCCattelan (@EPCCattelan) June 12, 2020

Ai concorrenti del prossimo reality Emma ha anche voluto dedicare l’ultima delle sue canzoni: Fortuna, che non può mancare mai nella vita di un artista che decida di intraprendere una carriera professionale.