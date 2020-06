Grande Fratello Vip | Signorini chiama Loredana Lecciso: il nuovo ruolo

Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini, secondo quanto dichiarato da Francesco Fredella, avrebbe intenzione di portare al suo fianco Loredana Lecciso durante la quinta edizione del reality show di canale 5.

La macchina del Grande Fratello Vip è in continuo movimento per permettere il debutto della quinta edizione a partire dal mese di settembre. In rete, infatti, non continuano a mancare le continue indiscrezioni riguardante il cast che il pubblico del piccolo schermo avrà modo di poter vedere nella casa più spiata d’Italia.

Ma in queste ore non si parla soltanto dei concorrenti, ma anche degli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini nel corso di questa quinta edizione.

Se il Direttore di Chi ha confermato la presenza di Pupo, ancora incerto è il nome di chi prenderà il posto di Wanda Nara, che non è stata confermata dopo la partecipazione alla scorsa edizione.

Secondo Francesco Fredella, in base a quanto dichiarato durante Via Radio Autostrade per l’Italia, nello spazio digitale di RTL, a prendere il posto di Wanda come opinionista potrebbe essere Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip? Almeno per il momento Signorini non si è ancora sbilanciato a riguardo, ma in compenso è trapelato il nome del secondo concorrente di quest’edizione.

Loredana Lecciso nuova opinionista del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Loredana Lecciso, secondo quanto rivelato da Francesco Fredella, sarebbe dunque in lizza per ricoprire il ruolo di opinionista al GF Vip 5.

Come anticipato, però, almeno per il momento non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale in merito. Anche se il nome di Loredana Lecciso al GF Vip, che di recente ha fatto una precisazione su Al Bano Carrisi, non è la prima che viene fuori.

La produzione del programma, infatti, è da tempo che corteggia la showgirl per farla diventare una dei concorrenti della casa, ma all’ultimo momento qualcosa sembra sempre cambiare. Che questa volta, nel ruolo di opinionista, sia quella buona?

Il popolo della rete, dopo questa recente indiscrezione, non sembra essere molto convinto nel vedere Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip come opinionista, in quanto la preferirebbe come concorrente.