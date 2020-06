GF Vip e Ballando con le stelle si contengono un concorrente: chi è

GF Vip e Ballando con le stelle avrebbero messo gli occhi sullo stesso personaggio famoso. Chi avrà la meglio tra Alfonso Signorini e Milly Carlucci?

Il GF Vip e Ballando con le stelle sono pronti a ritornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva.

I due programmi probabilmente si batteranno a suon di ascolti e per questo motivo hanno adocchiato lo stesso concorrente. Anche se, è bene specificare, che il cast di Milly Carlucci, a differenza di quello di Signorini, è stato ultimato tempo fa. In quanto il programma sarebbe dovuto andare in onda a marzo ma a causa dell’emergenza del coronavirus è slittato a settembre.

Nonostante ciò, il portale di Tv Blog anticipa che il programma aggiungerebbe volentieri un concorrente. Lo stesso adocchiato anche da Alfonso Signorini. Di chi stiamo parlando?

Di Alessandra Mussolini! Secondo quanto rivelato dal portale, l’ex membro del parlamento sarebbe stata contattata da entrambe le produzioni, così come è successo per un altro vip che è stato conteso tra Ballando e L’Isola dei Famosi, e dovrebbe decidere a quale dei due programmi voler approdare.

Alessandra Mussolini è contesa da Alfonso Signorini e Milly Carlucci, ma chi tra i due avrà la meglio?

Alessandra Mussolini nel cast del GF Vip o di Ballando con le stelle? L’indiscrezione

Alessandra Mussolini, come anticipato, sarebbe contesa tra la produzione del GF Vip di Signorini e quella di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ma ancora nulla sarebbe deciso.

L’opinionista di Barbara d’Urso potrebbe approdare all’interno della casa più spiata d’Italia, che sembrerebbe aver confermato la presenta di un altro concorrente, o gareggiare sul palcoscenico di Rai 1.

Alessandra Mussolini, almeno per il momento, ha preferito non commentare tale indiscrezione sul suo conto, che la vedrebbe contesa da ben due programmi. Anche se Bitchy F ha aggiunto che l’ex parlamentare avrebbe sostenuto anche il provino per prendere parte all’Isola dei Famosi.

Alessandra Mussolini sarà nel cast del GF Vip o di Ballando con le stelle? Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la sua scelta.