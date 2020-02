L’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle si stanno contendendo lo stesso concorrente: ecco chi è

Continuano i casting per la selezioni dei personaggi che faranno parte delle prossime edizioni dell’Isola dei Famosi, che da quest’anno vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice non più Alessia Marcuzzi, e Ballando con le stelle, con Milly Carlucci sempre al timone della trasmissione.

Entrambi i programmi, però, in onda su reti diverse, avrebbero messo gli occhi sullo stesso personaggio, avanzando una consistente offerta economica. Di chi stiamo parlando? Di Arisa!

Rosalba Pippa, questo è il suo nome all’anagrafe, dopo aver preso parte alla prima edizione de Il cantante Mascherato, avrebbe tutti gli occhi puntati su di lei ed è appena iniziata la lotta tra chi riuscirà ad accaparrarsela.

L’Isola dei Famosi e Ballando si stanno contendendo Arisa. La cantante per quale programma opterà? Qualora dovesse sceglierne qualcuno, si intende.

Ilary Blasi, però, partirà con un leggero ritardo con la sua prima edizione dell’Isola. Il reality show di canale 5, che inizialmente sarebbe dovuto partire subito dopo il Grande Fratello Vip, partirà soltanto in un secondo momento. Questo per permettere al pubblico del piccolo schermo di “respirare” tra un reality show e un altro.

Il portale CheTvFa ha confermato che L’Isola dei Famosi partirà il 20 aprile, subito dopo pasqua.

Tante sono le novità previste per quest’anno, oltre al cambio di conduttrice ovviamente. Se Arisa è ancora incerta se partecipare o meno al reality show di canale 5, Alfonso Signorini invece ha confermato la prima concorrente di Ilary Blasi, attraverso il settimanale che da anni dirige.

Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi non finiscono di certo qui. Ilary in quest’avventura non sarà da sola. Con lei ci sarà anche Alvin nel ruolo di inviato.

Nonostante le tante novità, il pubblico ora è curioso di sapere se Arisa accetterà una delle due proposte televisive ricevute. Staremo a vedere.