Isola dei Famosi: Alfonso Signorini annuncia la prima concorrente

Isola dei Famosi | Alfonso Signorini, tra le pagine del settimanale Chi, ha rivelato il nome della prima concorrente del reality show di canale 5

Alfonso Signorini ha sempre nuovi e interessanti notizie per i suoi lettori. Questa volta il direttore di Chi, tra le pagine del settimanale che dirige da anni, ha rivelato un’interessante notizia e no, non riguarda la sua edizione del Grande Fratello Vip.

Il conduttore ha rivelato la prima concorrente dell’Isola dei Famosi 2020. Chi è il personaggio in questione? Alessia Macari!

Alessia Macari è la prima concorrente dell’Isola dei Famosi. O almeno questo è quello che sostiene Alfonso Signorini tra le pagine del suo giornale.

Alessia Macari prima concorrente dell’Isola dei Famosi 2020

Alessia Macari, stando quanto riportato dal settimanale Chi, sarebbe la prima concorrente dell’Isola dei Famosi 2020.

Anche se, tra le pagine del settimanale, si può leggere che la Macari è la prima concorrente di Alessia Marcuzzi.

Purtroppo però questo dato risulta essere falso. Il motivo? Alessia Marcuzzi ha lasciato l’Isola.

La notizia, più che ufficiale, è stata rivelata dall’Ansa poche ore fa. Il giornale è andato in stampa molto prima che la notizia fosse effettivamente confermata per questo è riportato il seguente errore.

Al posto di Alessia Marcuzzi, si mormora che sia stata chiamata Ilary Blasi a condurre l’Isola dei Famosi. Il pubblico di canale 5 spera davvero di poter rivedere la moglie di Francesco Totti a timone di un nuovo reality show, dopo l’abbandono al Grande Fratello Vip.

Questo programma, tra l’altro, accomuna sia Ilary Blasi che Alessia Macari. Il motivo?

Alessia ha vinto la prima edizione del GF Vip, edizione che segna il debutto della moglie di Totti come conduttrice di reality show. Come scritto da Alfonso Signorini tra le pagine del suo giornale: “Il Grande Fratello sembra portare fortuna!”

