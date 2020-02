Caterina Balivo vorrebbe il terzo figlio: ecco perché non lo avrà

Caterina Balivo si sente pronta al terzo figlio: a ostacolare i suoi progetti di una famiglia numerosa arriva però il secco “no” di qualcuno che ha (tanta) voce in capitolo.

Caterina Balivo è attualmente all’apice della propria popolarità. La bella conduttrice sta infatti costruendo giorno dopo giorno la propria credibilità di professionista portando stabilmente al successo il programma confezionato su misura per lei: un talk show intimo, elegante e dai toni moderati come Vieni da Me.

Impegnatissima sul fronte televisivo, però, Caterina ha ancora tempo ed energie mentali per pensare di allargare la famiglia, che attualmente conta già due bambini nati dal matrimonio con Guido Maria Brera.

Proprio quest’ultimo però sembra aver messo un veto molto deciso al desiderio “espansionistico” di Caterina, la quale si è confidata in una lunga intervista al settimanale Oggi.

Caterina Balivo: il terzo figlio non arriverà (per ora)

A quarant’anni una donna è nel pieno della sua maturità e ha ancora molto, moltissimo da dare e da costruire sia sul piano professionale sia su quello personale.

Caterina Balivo la pensa proprio così e, nonostante sia madre di due bambini, abbia un marito di cui è gelosissima e un progetto televisivo che la terrà occupata tutti i giorni per diversi mesi, ha ancora la voglia di impegnarsi in altri progetti.

Caterina e Guido Maria sono diventati genitori per la prima volta nel 2012, quando è nato il maschietto Guido Alberto. Guido Junior odia le fotografie e compare pochissimo sui social di mamma e papà, dai quali deve aver preso lo spirito battagliero e indipendente.

Cora è invece la più piccola di casa ed è nata appena due anni fa, nel 2017. Come sempre accade, la famiglia Balivo – Brera ha subito uno scossone non da poco dopo la nascita di Cora, la quale ha convogliato su di sé tutte le attenzioni di mamma e papà.

Stando a quello che ha detto recentemente Caterina, a soffrire della situazione è il marito Guido, il quale avrebbe lamentato una “scarsa attenzione” della moglie nei suoi confronti, dal momento che la Balivo è già molto impegnato nel districarsi tra i doveri di conduttrice e di madre.

Proprio per questo motivo, almeno per adesso, Guido Maria Brera ha messo un bel veto al desiderio del terzo figlio di Caterina, la quale invece, come ha ammesso lei stessa, sarebbe disposta a cominciare una gravidanza anche domani.

C’è anche da dire che Cora è ancora molto piccola e bisognosa di molte attenzioni da parte di mamma e di papà, attenzioni che verrebbero inevitabilmente sviate dall’arrivo di un terzo bambino.

Nel frattempo Guido e Caterina hanno ancora un’altra gatta da pelare: la gelosia di lei che, solo di recente, sembra essersi rassegnata all’idea di chiedere il permesso prima di controllare il telefono di suo marito.

Pare che ci sia ancora del lavoro da fare per rodare i nuovi equilibri in casa Balivo – Brera: forse aspettare prima di mettere al mondo un altro bambino è la scelta migliore.

