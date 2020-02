Marco Berry eliminato da Pechino Express. Sua figlia: “Sei pazzo!”

Marco Berry è stato eliminato da Pechino Express dopo la prima tappa. Il furioso litigio con sua figlia e la crisi di nervi di Ludovica hanno condannato la coppia. Cos’è successo?

Marco Berry e Ludovica Ludovica Marchisio formavano quella che (almeno sulla carta) avrebbe dovuto essere una delle coppie più affiatate della nuova edizione di Pechino Express, ovvero Padre e Figlia.

Le cose però si sono messe subito molto male: i due si sono lanciati accuse violentissime in preda a un forte nervosismo, tanto che Ludovica ha addirittura sperimentato una crisi di nervi a telecamere accese.

Incapace di prendere di nuovo in mano le fila della situazione e rimettere la coppia sui binari giusti per proseguire il gioco, Marco Berry è stato eliminato da Pechino Express 2020 dopo appena una tappa in Thailandia.

Marco Berry eliminato da Pechino Express: per la figlia è un pazzo

Tutto è nato nel momento in cui Ludovica ha cominciato ad avvertire il peso del nervosismo di suo padre. Marco Berry, che avrebbe dovuto essere la guida della coppia a causa della sua età e della sua grande esperienza in ambito televisivo, sembrava invece il più nervoso tra i due.

A far partire la discussione è stata proprio Ludovica, figlia ventenne di Marco, che ha puntato il dito contro suo padre sia a livello metaforico sia a livello letterale.

Secondo Ludovica, infatti, Marco non si stava dimostrando all’altezza della situazione e le stava trasmettendo ansia e insicurezza in merito alla continuazione del viaggio. Più nello specifico i due avrebbero dovuto impegnarsi in una missione che li avrebbe messi alla ricerca di alcuni oggetti da consegnare in un tempio buddista prima di poter continuare il viaggio verso la seconda tappa.

In preda a una vera e propria crisi di rabbia, causata soprattutto dal fatto che Marco Berry stava continuando a negare il suo nervosismo, Ludovica ha cominciato prima a urlare, quindi a tremare vistosamente.

I cameraman della trasmissione hanno continuato a filmare la scena fino a che Ludovica e Marco hanno chiesto di interrompere le riprese per rispettare la privacy familiare in un momento così delicato.

Comprendendo la delicatezza della situazione i cameraman hanno rispettato la volontà dei due e hanno interrotto le riprese. Per un certo periodo di tempo Marco Berry e Ludovica Marchisio si sono ritirati dalla competizione.

Dopo essere riusciti a calmare i dissapori e a raggiungere un nuovo accordo su come continuare la trasmissione e la gara, i due sono rientrati in gioco ma hanno accumulato un ritardo consistente e vengono scelti come potenziali eliminati al termine della puntata.

Il risultato della busta nera ha confermato l’eliminazione della coppa Padre e Figlia: Marco e Ludovica non sono sopravvissuti alla prima puntata dell’adventure show.

Purtroppo i due non erano mai riusciti a trovare il giusto equilibrio e il modo giusto di collaborare l’uno con l’altra. Probabilmente, se l’avventura fosse continuata, si sarebbe arrivati ad altri momenti come quello andato in onda e il rapporto tra padre e figlia, piuttosto che uscire rafforzato dallo show, ne sarebbe venuto fuori fortemente compromesso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.