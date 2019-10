Sebbene sia utile per migliorare le relazioni, è probabile che la gelosia alimenti comportamenti dannosi. Ecco tutto il necessario per comprenderla e gestirla meglio

La paura di essere sostituiti o ingannati e il desiderio di esclusività possono spingere a monitorare ossessivamente la comunicazione, i rapporti e le informazioni sulla posizione di un partner.

La gelosia è una reazione negativa alla possibilità di perdere ciò che si ha a beneficio di qualcun altro. A differenza dell’invidia, di solito coinvolge tre persone, non due. Tu, la persona che ha ciò che vuoi e la persona che minaccia di prenderselo.

È un’abitudine malsana che può far crollare qualsiasi tipo di relazione. Se sei una persona piuttosto gelosa, probabilmente hai già esperienza del danno che essa può causare. Ciò premesso, è quindi necessario esaminare più da vicino questo fenomeno per imparare a decostruirla e prevenirne l’eccesso.

Come sbarazzarsi della gelosia morbosa

Ammettendo i sentimenti di gelosia ed esplorando le emozioni che ne sono alla base, possiamo evitare discussioni e aprire la strada a una conversazione produttiva su ciò che potrebbe mancare nella relazione e su come riparare il legame. Nel cuore della gelosia ci sono paure e aspettative che sono difficili da scuotere se non fai uno sforzo consapevole per sbarazzartene.

La gelosia è il desiderio inconscio di esclusività e possessività. Ogni essere umano ha già provato questo sentimento, ma a vari livelli. Questa sensazione può rapidamente diventare malsana se non imponiamo un limite e se la nostra paura diventa troppo pesante da sopportare. La gelosia diventa eccessiva quando arriviamo a crisi che non hanno motivo di scoppiare. Cominciamo a controllare gli spostamenti, il telefono, i rapporti dell’amato, a chiamarlo ogni ora, in breve, siamo ingestibili perché la gelosia ci divora. Ecco alcuni consigli per sbarazzarci il più rapidamente possibile della gelosia.

Consigli pratici per liberarsi dalla gelosia:

La gelosia morbosa, è una delle principali cause di rottura in una coppia. Per fortuna esistono soluzioni concrete per sbarazzarsene in maniera definitiva.

Abbi fiducia in te stesso

Forse ti starai chiedendo perché sei geloso o perché il tuo partner è geloso. Sappi che la gelosia si traduce in una crudele mancanza di fiducia in se stessi. Se sei geloso, è perché non ti fidi di te stesso, quindi lo esprimi con eccessiva gelosia. Il problema è che pensi che la tua gelosia ti permetterà di controllare il tuo partner in modo che non ti lasci, ma è più probabile che accada il contrario. Come ci spiega Davide Algeri, psicologo, psicoterapeuta e consulente in sessuologia, nel suo libro “LIBERATI DALLA GELOSIA”

un manuale pratico per uscire dalla morsa dell’amore possessivo, Dario Flaccovio Editore, disponibile per l’acquisto dal prossimo 17 Ottobre:

“Nella dinamica della gelosia il geloso ha sicuramente le sue responsabilità, ma anche la vittima, con le sue provocazioni e i messaggi ambigui, contribuisce ad alimentare questo amaro sentimento […] All’interno di questo “gioco” disfunzionale, fino a quando il potere resta in mano alla vittima, spesso si rimane nell’equilibrio disfunzionale: da un lato c’è chi ha paura dell’abbandono e dall’altro chi si mostra sicuro e senza alcun timore. E’ quando si rompe questo “equilibrio” che esce fuori la vera natura della vittima, che da sicura che era, inizia a manifestare anche lei la paura di essere abbandonata. In questi casi la coppia può darsi da fare per rimescolare le regole del gioco.”

Davide Algeri, che da oltre dieci anni studia le dinamiche legate alle crisi di coppia e le strategie per superarle con successo, pone l’attenzione sull’importanza di avere fiducia in se stessi e sull’autostima:

“Un modo efficace per combattere la gelosia è vedercela con noi stessi, lavorando sulla nostra crescita personale e sulla paura di rimanere soli, diventando persone più mature e adulte. Evitando quindi di cercare sicurezze nell’altro, ma piuttosto imparando a rafforzare la stima che abbiamo di noi stessi. L’autostima è la chiave per eliminare la gelosia dalla nostra vita”

Ricordati che il tuo partner ti ha scelto

Questo concetto non sembra essere necessariamente ovvio per tutti, tuttavia è bene tenerlo a mente, soprattutto, ogni volta che si manifesta la gelosia. Il tuo partner ti ha scelto. Ha scelto di stare con te e non con un altra. Non pensi che questa sia già una grande prova d’amore?

Ascolta le tue emozioni

La gelosia è un’emozione complessa che include sentimenti di rabbia, umiliazione, insicurezza, paura e preoccupazione tuttavia, la minaccia può essere reale o immaginaria.

Sebbene la gelosia sia un’esperienza emotiva dolorosa, gli psicologi non la vedono come un’emozione da sopprimere, ma da ascoltare come un segnale, la gelosia è considerata un’emozione necessaria perché preserva i legami sociali. Questo motiva le persone ad adottare comportamenti che mantengono relazioni importanti.

